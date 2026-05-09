Top 14 de la Urba: el clásico más antiguo del rugby argentino se juega en el pasaje Gould

Atlético del Rosario recibe a Buenos Aires, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba y con la necesidad rosarina de ganar en el pasaje Gould

Atlético del Rosario y CASI, en el último partido jugado en el pasaje Gould. Nueva fecha de local de Plaza en el Top 14 de la Urba.

Tarde de rugby y de historia en el pasaje Gould. Este sábado 9 de mayo se pondrá en marcha desde las 15.30 la fecha 7 del Top 14 de la Urba Copa Macro y en ella Atlético del Rosario recibirá a Buenos Aires bajo la supervisión del internacional Damián Schneider, en una nueva edición del clásico más antiguo del rugby argentino.

Atlético (10°, 10 puntos), que viene de sufrir en Villa de Mayo su segunda caída consecutiva ante CUBA, intentará hacerse fuerte de local para empezar a sumar. Enfrente estará Buenos Aires (12°, 10 puntos), que con su irregularidad a cuesta, viene de caer de local ante Regatas Bella Vista.

En un choque con mucha historia los triunfos cobran relevancia por el sólo hecho de ser un apoyo en el aspecto anímico. Lejos del ideal, Atlético del Rosario se acomoda al nuevo formato del Top 14. Biei, en cambio, sufre por las mismas cosas que padeció en el 2025. Salvo acciones esporádicas, se perfilan para luchar por puestos de la permanencia.

La formación de Atlético del Rosario

El conjunto local alistará a Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Martín Elías; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Manuel Nogués.

Otro de los encuentros destacados de la fecha será Hindú vs Newman, partido que enfrenta al líder invicto del torneo ante el último campeón.

Además, se enfrentarán La Plata v. SIC, Regatas Bella Vista v. Belgrano Athletic, Champagnat v. Alumni, Los Matreros vs. CASI y Los Tilos v. CUBA.