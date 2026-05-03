Libertarios santafesinos blindan su sello para 2027 y toman distancia de Unidos

En LLA desestiman una alianza con el oficialismo provincial y confían en la consolidación de su base electoral en el territorio

La dirigencia provincial de LLA durante la reciente reunión con funcionarios nacionales en la que se anunció ayuda por la inundaciones en Santa Fe.

En La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe ratifican la apuesta al sello propio de cara a las cruciales elecciones de 2027 y desechan la posibilidad de establecer una sociedad política con Unidos , la coalición de gobierno en la provincia.

Según deslizaron a La Capital fuentes del partido violeta, la idea de ir a las urnas en alianza con el oficialismo santafesino “no aporta mucho” al espacio fundado por el presidente Javier Milei . Y la vinculan a una jugada del PRO “para venderse más caro” en la interna de Unidos , en la previa del armado de su oferta electoral.

“Vamos por todo” , repiten en LLA de Santa Fe sobre su intención de disputar, a priori despojados de sociedades políticas, la Casa Gris y la Intendencia de Rosario el año próximo, más allá que el ministro del Interior, Diego Santilli , viene promoviendo la construcción de acuerdos en las provincias .

De todos modos, en la fuerza que a nivel provincial comanda la diputada nacional Romina Diez no descartan abrirles la puerta a referentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan saltar a la vereda libertaria , como en su momento ocurrió con la ex-PRO Patricia Bullrich , quien hoy lidera el bloque de senadores de LLA.

La posibilidad de algún tipo de alianza entre Unidos y el mileísmo solo generó, hasta el momento, ruidos al interior de la coalición oficialista en la provincia.

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“En Rosario, si bien podemos juntar más voluntades contra Juan Monteverde (concejal de Ciudad Futura y favorito para disputar la Municipalidad en nombre del PJ), tampoco sabemos a ciencia cierta cuánto aportaría eso. A nuestro voto lo tenemos consolidado”, completan en La Libertad Avanza.

diez Romina Diez, titular de La Libertad Avanza de Santa Fe. Foto: Archivo / La Capital.

Respecto de la puja por el Palacio de los Leones, la expectativa de LLA está depositada en el concejal Juan Pedro Aleart. Aunque la figura del diputado nacional Agustín Pellegrini, joven libertario que integra el círculo más cercano a Diez, seguirá rondando.

Diez, por su parte, continúa siendo para LLA la candidata natural a la Gobernación. Aunque la decisión final correrá pura y exclusivamente por cuenta de la legisladora, cercana a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La proyección de los libertarios

En plena tormenta política y judicial por la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la dirigencia violeta de Santa Fe se blinda con la proyección de una mejora económica en el segundo semestre de 2026 trazada por el propio Milei durante la reciente cena de la Fundación Libertad. Un factor que considera fundamental para llegar fortalecidos a las urnas el año próximo.

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También aprovecha para enviarle un mensaje al oficialismo provincial. “A (el gobernador de Santa Fe, Maximiliano) Pullaro se lo nota muy preocupado respecto de las próximas elecciones”, evalúan en LLA, luego de haber tomado nota de las críticas que, días atrás, lanzó hacia la Casa Rosada desde el atril de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).