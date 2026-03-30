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Antonio Bonfatti y Varinia Drisun: "La salud pública rosarina no es un gasto"

Los diputados rechazaron la propuesta de provincializar el sistema y defendieron el modelo sanitario local

30 de marzo 2026 · 12:45hs
Anotnio Bonfatti y Varinia Drisun

Anotnio Bonfatti y Varinia Drisun

Los diputados provinciales Antonio Bonfatti y Varinia Drisun (PS-UNIDOS) cuestionaron la propuesta del concejal Juan Monteverde de que la provincia se haga cargo de la totalidad del sistema de salud municipal para liberar recursos del presupuesto local.

“Decir que la salud pública de Rosario es un gasto que se puede recortar para hacer viviendas o comprar colectivos no solo es un error. Es una definición política. Y nosotros creemos exactamente lo contrario: la salud pública es una inversión, un patrimonio de la ciudad y una de las razones por las que Rosario pudo, puede y podrá cuidar a su gente en los momentos más difíciles”, afirmaron.

Bonfatti y Drisun recordaron que el sistema de salud rosarino no nació de una decisión administrativa ni de una planilla de Excel, sino de más de cien años de construcción colectiva.

“La salud pública de Rosario empezó a construirse a fines del siglo XIX, con lo que hoy son el Hospital Carrasco y el Heca. Pero fue desde fines de los años 80, con Hermes Binner al frente, equipos integrados por Antonio Bonfatti, Mario Drisun, Miguel Cappiello, Debora Ferrandini, entre otros/as y cientos de trabajadores y trabajadoras de la salud, cuando Rosario tomó una decisión histórica: en medio del ajuste y el abandono nacional del menemismo, invertir más, estar más cerca y construir un sistema propio, con centros de salud en cada barrio y hospitales de referencia”, señalaron.

Los legisladores socialistas que también fueron protagonistas en la construcción del sistema de salud rosarino y santafesino sostuvieron que la propuesta de Monteverde “retrocede más de un siglo” y desconoce la lógica sobre la que se construyó el modelo rosarino.

“No se trata solamente de quién paga una factura. Se trata de quién decide, quién planifica, quién está cerca y quién responde y vela por la salud de los vecinos. El sistema de salud rosarino funciona porque tiene presencia en los barrios, porque conoce a cada comunidad, porque articula el primer nivel de atención con los hospitales y porque las decisiones se toman en Rosario y no a 150 kilómetros”, advirtieron.

En ese sentido, explicaron que hoy el convenio vigente entre Provincia y Municipio ya establece que la Provincia financia la mediana y alta complejidad, mientras que el Municipio sostiene el primer nivel de atención: los centros de salud, vacunatorios, promotores, programas territoriales y dispositivos de cercanía.

“Monteverde se equivoca cuando dice que la Provincia no financia la salud rosarina. Hoy la Provincia cubre más del 40% del sistema local y, además, se está haciendo cargo de obligaciones que abandonó el gobierno nacional: medicamentos oncológicos, salud sexual y reproductiva, discapacidad y programas que antes financiaba Nación”, remarcaron.

Bonfatti y Drisun también rechazaron la idea de que otras ciudades de la provincia no invierten en salud. Eso es falso. Rafaela, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez y muchas otras ciudades sostienen centros de salud, dispositivos locales y aportan al funcionamiento de hospitales y Samcos. La salud pública funciona cuando hay articulación entre niveles del Estado, no cuando uno pretende desentenderse y pasarle la pelota al otro”, afirmaron.

Los diputados recordaron además que el espacio político al que pertenece Monteverde acompañó durante años gobiernos provinciales que redujeron el financiamiento de la salud pública. “Durante la gestión de Omar Perotti, la Provincia cubría apenas el 23% de la inversión municipal en salud. Hoy ese aporte supera el 40%. Pero antes de los gobiernos del Frente Progresista, cuando gobernaba el PJ —espacio hoy aliado a Monteverde— la Provincia invertía cero pesos en la salud pública de Rosario”, enfatizaron.

“Y mientras un modelo construyó más de 100 centros de salud y 8 hospitales, incluyendo el Hospital Regional Sur, otro modelo dejó esa obra paralizada. Hubo que retomarla ahora desde la provincia y en la gestión de Maxi Pullaro porque la habían abandonado”, señalaron. “Ahí está la verdadera diferencia de modelos. Un modelo que planifica, invierte y construye. Y otro que abandona obras, desfinancia y después propone soluciones mágicas e inaplicables”, agregaron.

Para Bonfatti y Drisun, el planteo de Monteverde termina escondiendo una lógica de ajuste. “Cuando se dice que de la salud se pueden sacar 180 mil millones de pesos para destinarlos a otra cosa, lo que en realidad se está diciendo es que la salud vale menos. Que los centros de salud, los vacunatorios, el Sies, la oncopediatría, los anteojos para chicos, la salud mental, las castraciones, la atención en los barrios o el acompañamiento a quienes perdieron su obra social son prescindibles. Y no lo son”, expresaron.

“Hoy el sistema de salud pública atiende a más personas que hace algunos años porque miles de rosarinos perdieron su obra social o ya no pueden pagar una prepaga. Todos los meses se suman nuevas familias. En este contexto, discutir cómo quitarle recursos a la salud pública es exactamente lo contrario de lo que Rosario necesita”, añadieron.” ¿Qué hubiera sido de Rosario y los rosarinos durante la pandemia de COVID sin un sistema de salud fuerte e integrado como el que tenemos?”, se preguntaron.

Finalmente, los legisladores reivindicaron el legado de Hermes Binner. “Hermes decía que la salud no es un gasto: es una inversión. Y gracias a esa convicción Rosario construyó uno de los sistemas de salud más reconocidos del país. La verdadera autonomía no consiste en abandonar esa historia, sino en defenderla, fortalecerla y seguir invirtiendo para que siga estando cerca de la gente”, concluyeron.

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