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Central tiene una racha para cortar de más de un siglo en playoffs frente a Independiente

Central derrotó en 1916 en dos finales a Independiente, pero luego cayó en otras seis eliminatorias ante el Rojo.

9 de mayo 2026 · 06:25hs
Central fue campeón ante Independiente en el primer partido oficial que jugaron en 1916.

Central fue campeón ante Independiente en el primer partido oficial que jugaron en 1916.

El historial oficial entre Central e Independiente cuenta con 180 enfrentamientos. Será la novena vez en la historia que los de Arroyito tengan que disputar un cotejo eliminatorio frente a los Diablos Rojos, con la particularidad de que Central ganó los dos primeros e Independiente lo hizo en los últimos seis.

Copa de Honor 1916: título para Central

En el primer partido oficial entre ambos tuvieron que dirimir un título a nivel nacional. Fue el 12 de noviembre de 1916 en el marco de la final de la Copa de Honor en la cancha de Racing.

El partido definitorio lo ganó 1 a 0 con tanto de Ennis Hayes y esta formación: Guillermo Astbury; Zenón Díaz e Ignacio Rota; Ernesto Rigotti, Eduardo Blanco y Jacinto Perazzo; Antonio Blanco, José Laiolo, Harry Hayes. Ennis Hayes y Alfredo Woodward

Copa Competencia 1916

Un mes después, el 17 de diciembre de 1916, Central e Independiente se encontraron otra vez en una final de una competencia nacional. El escenario otra vez fue el estadio de Racing. En la final frente a Independiente se impuso por 2 a 1 con festejos de Antonio Blanco, de cabeza, y de Harry Hayes. Fue la última vez que los auriazules vencieron a Independiente en un cotejo eliminatorio.

Los canallas salieron a la cancha con: Guillermo Niblo; Zenón Díaz e Ignacio Rota; Ernesto Rigotti, Francisco Furlong y Jacinto Perazzo; Antonio Blanco, José Laiolo, Eduardo Blanco, Harry Hayes y Ennis Hayes.

Copa Competencia 1917

El 6 de enero de 1918 se vieron las caras en las semifinales de este torneo. Este cotejo se jugó en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires e Independiente goleó a Central por 6 a 2. Antonio Blanco y Harry Hayes anotaron para los rosarinos, que presentó este equipo: Juan Bruno; Zenón Díaz e Ignacio Rota; Pablo Molina, Eduardo Blanco y Jacinto Perazzo; Alfredo Woodward, Antonio Blanco, Harry Hayes, José Clarke y José Dorigo.

Copa Ibarguren 1938

Esta copa de rango nacional enfrentaba al campeón del torneo de AFA de 1938 con el campeón de la Asociación Rosarina. El 4 de febrero de 1939 el viejo Gasómetro fue testigo de un partidazo donde hubo 8 goles ya que Independiente se impuso por 5 a 3 y postergó las ilusiones canallas de sumar otro título a sus vitrinas.

Roberto D´Alessandro (2) y Salvador Laporta, de cabeza, hicieron los tantos de Central, mientras que Vicente De la Mata (2), Arsenio Erico (2), uno de cabeza, José Zorrila, de tiro libre anotaron para el Rojo.

Los canallas, dirigidos por Juan Franunhoffer, formaron con: Juan Martínez; Pedro Perucca y Ignacio Díaz; Clemente Verga, Claro Rivero y Alfredo Fogel; Francisco Rodríguez, Salvador Laporta, Roberto D’Alessandro, Luis Amaya y Aníbal Maffei.

Copa General Ramírez 1943

Este torneo, también conocido como campeonato de la República porque participaban equipos de todo el país, tuvo un cruce entre Central e Independiente en la primera fase, el 12 de octubre de 1943 en cancha de Boca.

El Rojo se impuso por 4 a 3 en tiempo suplementario ya que habían finalizado 3 a 3 lo 90’. Waldino Aguirre (penal), Ernesto Vidal, de cabeza, y Angel De Cicco anotaron los tantos para los rosarinos, mientras que Vicente De la Mata, Arsenio Erico, Juan José Maril (penal), Fernando Walter hicieron los goles para los de Avellaneda.

El elenco de Enrique Palomini formó con: Héctor Ricardo; Jacinto Hussein y Rodolfo Dezorzi; Alfredo Cuevas, Florencio Mello González y Adolfo Santiago; Bernardo Vilariño, Angel De Cicco, Rubén Bravo, Waldino Aguirre y Ernesto Vidal.

>>> Leer más: Central-Independiente: qué dijo el gobierno de Santa Fe sobre las acreditaciones a la prensa visitante

Nacional 1984

En los octavos de final de este torneo Independiente volvió a eliminar a Central. En el cotejo de ida, jugado en el Gigante de Arroyito el 4 de abril de 1984 habían igualado 1 a 1. Alfredo Killer (87’) abrió la cuenta para el equipo que dirigía Aurelio José Pascuttini, mientras que Sergio Merlini (90’) empató para los de José Pastoriza.

La vuelta se disputó el 11 de abril en la Doble Visera e Independiente ganó por 1 a 0 con tanto de Enzo Trossero. Los canallas formaron con: Juan Carlos Delménico; Juan Carlos Ghielmetti, Sergio Céliz, Alfredo Killer y José Di Leo; Jorge Balbis, Daniel Sperandío y Raúl de la Cruz Chaparro; Gerardo González, Eduardo Emilio Delgado (66’ Jorge Taverna) y Claudio Scalise.

Liguilla Pre Libertadores 1989/90

En las semifinales de esta liguilla que otorgaba una plaza para jugar la Copa Libertadores 1991 nuevamente los canallas quedaron afuera ante los diablos rojos.

La ida se jugó el 27 de mayo de 1990 en el actual Libertadores de América y empataron 1 a 1. Alfaro Moreno (35’) abrió la cuenta para los locales y Juan Antonio Pizzi empató a los 36’.

Tres días después, el 30 de mayo, jugaron la revancha en el Gigante, y tras empatar 1 a 1 en los 90’ (Pizzi 27’ y Alfaro Moreno 83’), los de Jorge Solari anotaron dos goles en el tiempo suplementario (Néstor Villarreal 110’ y Alfaro Moreno 119’) y ganaron 3 a 1.

Central, con Ángel Zof como DT, formó con: Alejandro Lanari; Adrián Daniele, Ariel Cuffaro Russo, Marcelo Trivisonno y José Chamot; Silvio Andrade, Adelqui Cornaglia, David Bisconti y Rodolfo García (45’ José Luis Albarenque); Pedro Uliambre (57’ José Di Leo) y Juan Antonio Pizzi.

Copa Sudamericana 2003

El último antecedente de una llave eliminatoria fue hace 23 años en la fase argentina de este torneo internacional.

El 6 de agosto de 2003 igualaron 1 a 1 en Avellaneda. Cristian Castillo (42’) y Ezequiel González (63’) hicieron los goles.

Luego, el 4 de setiembre, el Rojo, dirigido por Oscar Ruggeri, se impuso por 1 a 0 al Central de Miguel Russo. El tanto lo hizo Bruno Marioni, de cabeza, a los 38’.

Los canallas formaron con: Julio Gaona; Paulo Ferrari, Germán Leonforte (63’ Pablo Sánchez), Leonardo Talamonti y Emiliano Papa; Mariano Messera, Mariano Herrón, Gustavo Barros Schelotto y Ezequiel González; Claudio González y Gonzalo Belloso.

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