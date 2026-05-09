Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla y el Rojo chocarán en el inicio de los playoffs en un duelo mano a mano a eliminación directa. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

Rosario Central chocará ante Independiente en los octavos del torneo Apertura.

Rosario Central recibirá a Independiente en el estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Rojo de este domingo por la tarde.

El partido correspondiente a laos octavos de final entre Central e Indepediente se jugará este domingo 10 de mayo, desde las 15, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez , mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Rojo será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Virginia Benedetto / La Capital

El último enfrentamiento entre Central e Independiente fue triunfo 1-0 del Rojo en Avellaneda.

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Posibles formaciones de Central e Independiente

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Enzo Copetti; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra y Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.