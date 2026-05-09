Un incendio en la zona norte de San Lorenzo movilizó a bomberos de toda la región

El siniestro se produjo a la noche y demandó varias horas de trabajo para apagar las llamas adentro del galpón de una papelera

La denuncia de un incendio en San Lorenzo generó este viernes un gran operativo en la zona norte de la principal ciudad del cordón industrial. Bomberos Voluntarios de Rosario viajaron hasta allí junto a brigadas de otras localidades vecinas para neutralizar el peligro.

Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro se desató después de las 20 en Juanario Luna al 700 . Desde entonces, los agentes trabajaron durante varias horas para prevenir la propagación de las llamas hacia inmuebles linderos.

De acuerdo al primer reporte sobre el procedimiento, el fuego destruyó el galpón de una papelera ubicada a pocas cuadras del límite con Puerto General San Martín. Dada la magnitud del incidente, pidieron refuerzos en la región y consiguieron neutralizar el peligro.

Los Bomberos Voluntarios de Rosario se sumaron al operativo en San Lorenzo cerca de las 23. En ese momento fueron convocados para garantizar el abastecimiento de agua después de la intervención inicial.

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Dos dotaciones de San Lorenzo fueron las primeras en llegar a galpón luego de la denuncia. De inmediato advirtieron que había una gran cantidad de material inflamable dentro del inmueble, de modo que decidieron sumar recursos para evitar la expansión del incedio.

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En primer lugar, los encargados del procedimiento confirmaron que no había personas lesionadas como consecuencia del siniestro. Una vez que el fuego quedó bajo control, se dedicaron al enfriamiento y el relevamiento de los daños.

Los Bomberos Zapadores de San Lorenzo trabajaron junto los Voluntarios. También contaron con apoyo de brigadas de Fray Luis Beltrán y Ricardone.