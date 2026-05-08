El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal Las condiciones climáticas serán muy frías, con nubes pasajeras que taparán el sol durante buena parte del sábado 8 de mayo 2026 · 23:02hs

El viento volverá a dominar el tiempo en Rosario.

Los cambios en el tiempo de Rosario se pasaron de intensidad, porque la ciudad pasó de un clima casi veraniego, con una humedad insoportable a mitad de semana, a condiciones que rozan lo invernal en menos de 48 horas. Y ese panorama se reforzará este sábado, con un alerta amarillo por vientos fuertes.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado muy fresco. La temperatura máxima no pasará de los 14º y la mínima llegará a 7º.

La nota de la jornada la volverán a dar los vientos. Este viernes, la jornada estuvo muy ventosa y el primer día del fin de semana seguirá en la misma sintonía, con un alerta amarillo por vientos fuertes emitido por el SMN y proyectado para la tarde del sábado.

En el informe del pronóstico, desde el organismo nacional indicaron que todo el sur de Santa Fe será afectado por vientos del sur con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas que podrán alcanzar los 70 km/h. La jornada estará mayormente nublada.

>> Leer más: Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes Hacia el domingo, las condiciones mejorarán un poco. Ya sin vientos de consideración, aparecerá el sol y eso ayudará a que la temperatura máxima aumente un poco y llegue hasta los 16º, aunque la mínima pronosticada para la mañana será más baja que la del sábado, en torno a los 6 grados.