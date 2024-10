El gobierno habilitó la posibilidad de auditar las universidades nacionales

La decisión de realizar las auditorías fue comunicada por parte del Jefe de Gabinete, Guillermo Franco, y el asesor presidencial Santiago Caputo, a los diputados del PRO y MID que formaron parte e integraron las reuniones de seguimiento legislativo en la Casa Rosada.

Al día siguiente del encuentro, se firmó el decreto en el que se indicó que el artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y “no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes”.

79669343.jpg Los hermanos Milei buscan expandir La Libertad Avanza en todo el país.

Todo esto se enmarca en un contexto que comienza luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto que anula el proyecto que fue aprobado en el Congreso y que pretendía un aumento para todo el personal docente y no docente de las instituciones educativas. El mandatario pretende, por otro lado, una supervisión para un control de los fondos destinados a las casas educativas.

“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, sostuvo Javier Milei el sábado al presentar el nuevo nombre del ahora ex CCK, que pasó a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

Una de las propuestas del Poder Ejecutivo es vigilar que las universidades respeten “los procedimientos de compra que tiene todo el Estado” y cumplan con “los mismos estándares que en la administración pública”.

“Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que sea no arancelada. Gratuita no es, es no arancelada. Alguien la está pagando, la pagan los que no van. El que va (a la universidad) es beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. No es que es gratis. Pero no está en discusión ni la universidad pública, ni que sea no arancelada”, dijo este martes el primer mandatario en LN+.

El primer mandatario planteó que quien no quiere ser auditado “es porque es un chorro” y consideró que los partidos políticos “utilizan las universidades para financiar la mugre inmunda”. “Parte de los alumnos son militantes políticos y habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas, un tema que también es complicado pero no es parte de esta discusión”, manifestó Milei.

Sobre las tomas universitarias:

Tras la votación en Diputados que avaló el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, en las facultades nacionales sigue el reclamo por mayor presupuesto educativo. La exigencia por mejores salarios docentes y más fondos para el funcionamiento del sistema de educación superior se trasladará a la discusión del Presupuesto 2025 que comenzará a tratarse esta semana en la Legislatura nacional.

>> Leer más en: Financiamiento universitario: tras la ratificación del veto, hay paro y toma de facultades

En medio de la puja con el gobierno nacional por el presupuesto universitario, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron que seguirán en plan de lucha y votaron este lunes que se harán tomas de entre 24 y 72 horas en las facultades de Ciencias Exactas, Derecho y Medicina de la Casa de Estudios.

Además se confirmó que habrá un nuevo paro con cese de actividades anunciado para el jueves próximo, convocado por por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Por otro lado, definieron hacer una asamblea recién en la tarde del miércoles para resolver las medidas a adoptar.