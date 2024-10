Financiamiento universitario: el presidente Milei logró mantener el veto

También pidió sufragar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, haciendo uso de un artículo que le permite participación de una votación.

Los cuatro diputados misioneros y el radical Pablo Cervi decidieron abstenerse, mientras que ocho legisladores estuvieron ausentes en la votación por viaje o licencia: Oscar Zago (MID), Héctor Stefani (PRO), María Fernanda Avila (Unión por la Patria, UP), Jorge Avila, Alejandra Torres y Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Yolanda Vega (Innovación Federal) y Fernando Carabajal (UCR).

Uno de los diputados de La Libertad Avanza que tomó la palabra fue José Luis Espert: “Queremos educación universitaria y pública, pero cada vez con mayor calidad y menos curro”.

Previamente, cuando fue interpelado por la diputada peronista Blanca Osuna, el legislador Alejandro Finocchiaro (PRO) explicó su posición. “Acá se está discutiendo una paritaria y eso no es ámbito del Congreso. Estamos hablando de una disputa de poder y del mensaje que este recinto dará a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos y a las consultoras de riesgo. Me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo”, afirmó.

A su turno, el presidente del bloque de Unión por la Patria, el rosarino Germán Martínez, aseveró: “Tenemos que revelarnos contra la política del apriete del gobierno y de algunos jefes políticos territoriales que no se dan cuenta que este tema merece otro tipo de análisis”.

El diputado radical Facundo Manes sostuvo en su intervención que “la única manera de reducir la pobreza, de lograr el desarrollo equitativo en la Argentina, es invirtiendo en la gente”.

“Presidente Milei: no nos va a salvar usted, no nos va a salvar un mesías, nos va a salvar la educación. No lo dejaremos dormir si usted no permite soñar a nuestros jóvenes”, finalizó.

Miguel Pichetto, titular del bloque Encuentro Federal, advirtió al oficialismo: “Creen que ganan pero, en realidad, pierden. Como también perdieron con un sector muy importante de la sociedad argentina como es el de los jubilados”.

“A nueve meses de la iniciación de este gobierno deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo. ¿Cuál es el programa económico que tienen? ¿El ajuste al estilo (José Alfredo) Martínez de Hoz?”, preguntó.

Los avales

El oficialismo sumó 85 diputados con el apoyo de Mauricio Macri, el aporte de gobernadores aliados y un puñado de radicales conversos.

Lo propio ocurrió con los peronistas Jaldo, de Tucumán, quien ordenó a tres de sus legisladores alinearse con el oficialismo, y el catamarqueño Raúl Jalil. El santacruceño Claudio Vidal también hizo su aporte.

Incidente con un youtuber

Consumada la sesión de Diputados, un youtuber libertario fue agredido en las inmediaciones del Congreso. El joven se encontraba en el lugar filmando los hechos.

Francisco Fijap, quien se presenta en su cuenta de X como “Periodista odiado por los zurdos”, fue agredido con elementos contundentes y debió refugiarse en un local comercial ubicado en Callao y avenida Rivadavia, en un hecho que motivó la intervención de la Policía de la Ciudad.

Paro de docentes universitarios

Paralelamente, los gremios docentes anunciaron un paro total para este jueves en todas las Universidades del país.

La medida fue comunicada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el cual llamó a “consolidar del plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto para las casas de altos estudios”.

Financiamiento Universitario: en qué consiste el proyecto

La norma de financiamiento universitario plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.

A su vez, establece que tendrá que actualizar desde el primero enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec.

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, mientras que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.

Uno de los puntos centrales es que se aumentan todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo con las autoridades de las Universidades Nacionales.