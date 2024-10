Financiamiento universitario: tras la ratificación del veto, hay paro y toma de facultades

Docentes y no docentes universitarios realizan este jueves un "paro total" tras la ratificación legislativa del veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento del sector, marco en el cual expresan su repudio a los diputados nacionales que votaron "contra del mandato popular de defender" las casas de altos estudios. En Rosario, el gremio Coad ya había adelantado ayer mismo que en el día de hoy no se dictarían clases y así se cumple en todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

toma en Universidad Humanidades02.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

>> Leer más: Veto al financiamiento universitario: cómo votaron los 19 diputados por Santa Fe

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Bartolacci profundizó su argumento: “No hubiésemos podido sostener bases sustancialmente distintas para discutir el presupuesto 2025, si no hubiésemos tenido el número tan contundente de votos que se expresó en el Congreso Nacional en defensa de la universidad pública, aun cuando no alcanzó para rechazar el veto presidente. Aunque cueste interpretar esto así por el contexto, no tengo dudas que ayer fue un paso adelante del sistema universitario público nacional”.

En ese sentido, agaregó que “de ninguna manera fue el punto de llegada a ningún lugar, la discusión continúa y ahora hay que poner las energías, desde hoy mismo, en discutir el presupuesto para el año próximo, porque si no se revierte sustancialmente lo que se proyecta como fondos quedan para el 2025 circunstancias aún peores que las que tuvimos este 2024”.

toma en Universidad Humanidades03.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

>> Leer más: Financiamiento universitario: estudiantes rosarinos avisan que no les van a doblar el brazo

“Este año tuvimos una caída del 30 por ciento del presupuesto y si no se modifica el proyección de gastos para el año que viene vamos a tener una caída adicional del 7 por ciento”, subrayó.