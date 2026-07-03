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El gobierno citó el martes a su mesa política: será el debut de Santilli como jefe de Gabinete

Karina Milei se puso al frente de la primera convocatoria después del recambio en la cúpula de la administración libertaria

3 de julio 2026 · 18:38hs
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La Casa Rosada será epicentro de un nuevo encuentro del comando político.

Foto: Archivo / La Capital.

La Casa Rosada será epicentro de un nuevo encuentro del comando político.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de la mesa política oficialista para el martes próximo, el primer encuentro del órgano tras la renuncia de Manuel Adorni y que marcará el debut de Diego Santilli en su rol de jefe de Gabinete.

El cónclave, en horario a confirmar, se desarrollará con el objetivo de comenzar a delinear la agenda legislativa que Javier Milei pretende desarrollar en la última parte del año.

Esta clase de encuentros con los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) permanecían suspendidos desde hace tres semanas, en medio del desgaste y posterior salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete, cercado por denuncias sobre el incremento de su patrimonio y en un estado anímico maltrecho, sin línea defensiva.

El rol de Santilli

Mientras que Santilli, quien ya participaba de esos cónclaves en su anterior cargo como titular de la disuelta cartera del Interior, asistirá bajo la conducción del equipo de ministros y funcionarios en carácter de ministro coordinador.

Un dato no menor: los encuentros del comando político se habían interrumpido tras la cita del 11 de junio pasado. Fue justo en la semana en la que Adorni reconoció públicamente haber ahorrado 500.000 dólares en negro para justificar la adquisición de inmuebles y viajes gracias a una inversión en bitcoins.

>>Leer más: Eliminaron el Ministerio del Interior y trasladaron sus funciones a la Jefatura de Gabinete de Santilli

La versión no colmó las expectativas de Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, quien le objetó a Adorni su “débil” explicación para incrementar su patrimonio en muy poco tiempo.

Existió tensión pese a que el oficialismo se ocupó de dar a conocer una foto con una torta de cumpleaños, con motivo del aniversario de la exministra de Seguridad Nacional.

Con el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete, en el oficialismo se fijaron el objetivo de combinar su impornta reformista con una mayor capacidad para construir acuerdos, especialmente en el Congreso y con las provincias.

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