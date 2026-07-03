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Eliminaron el Ministerio del Interior y trasladaron sus funciones a la Jefatura de Gabinete de Santilli

La reestructuración destinada a mejorar la gestión fue oficializada por la Casa Rosada mediante decretos publicados en el Boletín Oficial

3 de julio 2026 · 14:58hs
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Santilli

Foto: Archivo / La Capital.

Santilli, junto a Javier y Karina Milei, el día en que fue presentado públicamente como nuevo jefe de Gabinete.

El gobierno nacional oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores.

El cambio fue formalizado por el decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el cual se detalló que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al jefe de Gabinete”.

“Para una mejor gestión resulta conveniente que el jefe de Gabinete sea asistido por un vicejefe de Gabinete y un vicejefe de Gabinete del Interior”, señaló el escrito.

Reorganización en la Casa Rosada

El documento añadió: “Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.

En tanto, indicó que “el jefe de Gabinete y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación”.

“Los ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado”.

“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes secretarías: General; Legal y Técnica; Inteligencia del Estado; Vocería; Comunicación y Medios y Cultura”, añadió el documento.

Paralelamente, por medio del decreto 574/2026 firmado por el presidente Javier Milei y por Santilli, se le aceptó la renuncia a Ignacio Devitt al cargo de secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete.

Al respecto, Devitt fue designado en el cargo de vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete.

El área a cargo Devitt interviene en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas.

También quedan en su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.

Reestructuración

En tanto, a través del decreto 575/2026 se le aceptó la renuncia a Gustavo Coria al cargo de secretario de Interior y se lo designó vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete.

Coria tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el Inai, la Aabe, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

En el decreto 573/2026 se le aceptó la renuncia a Fabián Fernández al cargo de secretaro de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete y se lo designó secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

Además, en el decreto 572/2026 se indicó: “Desígnase en el cargo de secretario de Vocería Presidencial a Adrián Ravier.

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