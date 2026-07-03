Básquet: Temperley quiere mantener vivo el sueño en la Liga Federal y se juega todo ante Derqui El equipo dirigido por Mario Junco cayó el martes en Buenos Aires, por los 16avos de final, y necesita ganar para forzar el partido decisivo 3 de julio 2026 · 18:00hs

Temperley se juega un partido clave en la Liga Federal de Básquet. El Negro quiere empatar la serie. El estadio Alfredo Morosano será el escenario de un partido atrapante, en el que Temperley necesita ganar.

El presente de Temperley merece ser contado. Y semejante campaña merece tener un capítulo más. El Negro se jugará su sueño en la Liga Federal -tercera categoría del básquet nacional- este sábado ante el duro Derqui, en el estadio Alfredo Morosano, a las 21.30. El objetivo: ganar y forzar el partido decisivo.

Temperley viene de perder 79 a 61 en la apertura de los 16avos de final de las interconferencias ante un rival muy difícil y que se hace muy fuerte de local. Es por eso que el equipo rosarino tendrá revancha rápido para igualar la serie y forzar el encuentro decisivo, que sería el domingo también en Rosario, porque el local terminó como el mejor del Litoral.

El estadio Alfredo Morosano será el escenario de un partido atrapante, en el que Temperley necesita ganar. El único de Rosario “Temperley es el único equipo de Rosario que continúa en competencia en la Liga Federal. En cada presentación lleva consigo no solo los colores negro y blanco, sino también la representación del básquet rosarino en uno de los torneos más importantes de nuestro país. El deporte local necesita visibilidad, porque cuando un equipo rosarino sigue en carrera, el protagonismo es de toda Rosario”, contaron desde el club, invitando a que el público rosarino se acerque a apoyar una campaña histórica y fundamental para el básquet de la ciudad.

Las entradas para el partido del sábado podrán conseguirse directamente en el estadio Alfredo Morosano antes del inicio, que será a las 21.30 horas.