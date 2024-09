El bloque de Diputados de Amalia Granata fue a la Justicia para anular la reforma previsional

En ese momento la oposición cuestionó el procedimiento y la situación se calentó en el recinto. Finalmente se pasó a un cuarto intermedio y al retomarse se ratificaron votos y aclararon los que estuvieron confusos entre abstenciones y votos negativos.

“La moción no fue aprobada porque no hubo dos tercios de manos alzadas. Dada esa violación del reglamento, creemos que todo lo posterior es nulo, la aprobación que pidió la presidenta Clara García también fue irregular. Por ejemplo decía que nos abstuvimos y no fue así”, afirmó la diputada de Somos Vida y presidenta del Partido Libertario, Silvia Malfesi en El Primero de la Mañana, por LT8.

El socialismo explicó que se adelantó la votación con toda legalidad. “Se hizo para que los violentos que querían interrumpir el normal funcionamiento no le ganen a las instituciones”.

“Dado que estamos planteando una cuestión procedimental no política, consideramos que el juez es competente. Se produjo un atropello institucional muy grave que no puede quedar como un antecedente. Avanzamos con una acción, con una declarativa de inconstitucionalidad con esta medida cautelar para que el juez ordene la suspensión de la ley”, agregó Malfesi.