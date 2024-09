Granata ocupa el vacío y se para como la oposición dura a Pullaro

Granata vio la chance en medio del humo de los matafuegos que tiraron los policías en camisa que trataban de repeler a los manifestantes que trataban de ingresar a la Legislatura, los gritos que bajaban desde los palcos y la velocidad con que el oficialismo adelantó la votación para que no naufragara la sesión.

“Fue todo muy vertiginoso y muy rápido. No hubo una estrategia. Nos plantamos en defensa de la institucionalidad por la manera de ejercer el poder que tiene el pullarismo. Teníamos que fijar un límite”, dice Peralta.

En la bancada presidida por Granata entienden que la votación fue irregular. Sostienen que el presidente del interbloque de Unidos, Pablo Farías, apeló a un apartamiento del reglamento, que requiere dos tercios. Un número que el oficialismo no tenía.

Vía judicial

Por ese motivo, Granata, Peralta y el resto del bloque se presentarán este jueves a la mañana en el fuero civil y comercial de la ciudad de Santa Fe para pedir que se anule la votación.

“Tenemos expectativas. La jurisprudencia respecto a las cuestiones políticas no judiciables ha ido cambiando y se ha adoptado un criterio más laxo”, sostiene el abogado oriundo de Reconquista.

Se verá si el andarivel jurídico y el sectorial corren en paralelo o se cruzan. La Justicia es uno de los focos principales de resistencia a la reforma previsional. “Entendemos que la demanda está completamente fundada. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la Corte”, asegura Peralta.

Las diferencias con el gobierno exceden la cuestión de la reforma previsional. Granata y su bloque ya votaron en contra de la emergencia de Aguas Santafesinas y los pliegos para la Cámara de Ejecución Penal. Tras la sesión de la semana pasada, apuntó directamente contra el gobernador.

"En lo único que piensa Pullaro es en su reelección y en perpetuarse en el poder", le dijo al periodista Alejandro Bercovich en Radio Con Vos cuando el aire en la Legislatura todavía estaba espeso.

Disputa con el peronismo

Cerca de la diputada detectan que hay un espacio vacante para representar. Más, con la crisis del PJ. “Santa Fe es una provincia de tercios. Quizás un tercio vea en Amalia una líder. Una parte del peronismo, más ortodoxo y conservador en lo social, no se siente identificado con este peronismo más socialdemócrata, que representa poco a la clase trabajadora”, analizan.

En Unidos ven a Granata una oferta híbrida. “Ella quiere atrapar a los decepcionados de Pullaro y de Milei, pero se opone a la reforma previsional y (la diputada provincial libertaria Silvia) Malfesi está a favor del veto de Milei”, señala un armador del oficialismo.

Lo cierto es que Granata logró sobrevivir a varias derrotas en la política santafesina. En 2019 supo subirse a la ola celeste pero el G6 original se atomizó y terminó su primer período con un monobloque.

En el medio, fue compañera de Federico Angelini en la Paso de Juntos por el Cambio para senadores nacionales y la fórmula salió tercera, detrás de Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.

También coqueteó con Milei, incluso se habló de una posible candidatura a vice o diputada nacional, pero al final no hubo acuerdo.

En 2023 se volvió a presentar, compitió contra dos pesos pesados como el gobernador saliente Omar Perotti y Clara García, que tenía el envión ganador de Unidos, y Granata sacó incluso una banca más que cuatro años antes. Beneficios de la boleta única y del clima de época, pero también mérito suyo para conservar un espacio de representación.

Guardia alta

Por lo pronto, el bloque se mantiene sin fisuras. Integran la bancada, además de Granata, Peralta y Malfesi, Alicia Azanza, Beatriz Brouwer, Omar Paredes y Edgardo Porfiri. Son siete votos que cotizan en las próximas iniciativas que requieren mayorías calificadas.

“Ahora Amalia no está sola. Tiene otro tipo de respaldo emocional, intelectual y logístico. Está mostrando ambición política en el buen sentido, de querer estar en las grandes discusiones de la provincia”, indican desde su entorno político más cercano.

Tanto con la renovación de la Corte como con la reforma constitucional el bloque encara los debates con la guardia alta. Es, aseguran, una postura no elegida por ellos. “No nos sentimos cómodos pateando el tablero pero el gobierno no te da otra opción, no te escuchan en nada”, aseguran.

No niegan que la Corte necesite una renovación, pero sostienen que la discusión debería darse de otro modo. “Con la ambición de Pullaro, va a poner a todos jueces adictos”, advierte Peralta.

Sobre la reforma constitucional, afirman que están abiertos a discutir el tema, pero aseguran que siguen y seguirán plantados en el no a la reelección del actual gobernador.