Reforma previsional: la oposición cuestiona la votación y pide anularla

Reproches a la votación de la reforma previsional

El bloque justicialista fue uno de los que criticó la sesión. “La votación fue irregular, no se terminó incluso de votar de manera particular. Debió haberse controlado de otra manera. No se puede seguir hoy la sesión”, sostuvo el exgobernador Omar Perotti.

La diputada Alejandra Rodenas se expresó en la misma línea: "La votación fue irregular, los votos de abstención son negativos. Yo no tuve tiempo de votar. Muchos de los diputados que íbamos a votar en contra quedamos como abstenidos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MCorach/status/1834278084369064338&partner=&hide_thread=false Sin debate y a fuerza de gases lacrimógenos, aprobaron (¿aprobaron?) una reforma jubilatoria a las corridas, pisoteando reglamentos y, sobre todo, intentando convertir a la legislatura en un búnker para alejarse de la gente. Vergüenza. — Marcos Corach (@MCorach) September 12, 2024

El otro bloque que más ruido hizo, incluso en el recinto, fue Somos vida, que preside Amalia Granata, una de las más exaltadas por el procedimiento. “Nuestro bloque no se abstuvo. Exigimos la anulación de la votación. Decidieron cerrar el debate y alterar el orden de la sesión rompiendo el reglamento. La votación es nula”, dijo luego.

Luego dijo que se “llevan puesto el reglamento y las instituciones; no quieren el debate ni que la gente se entere del desastre de esta ley”. La diputada Beatriz Brouwer de Unite también aclaró que no se abstuvo. “Exigimos la anulación de la votación. Están tomando nuestro voto como abstención y nunca lo solicitamos, exigimos transparencia y que se anule la sesión”, expresó.

El oficialismo sostiene que se decidió votar e interrumpir momentáneamente el debate luego de que los manifestantes habían roto la puerta. Sostienen que los votos de Unidos estaban asegurados. “Se adelantó la votación con toda legalidad”, sostienen.