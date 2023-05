Diez frases de Cristina Fernández de su discurso en Plaza de Mayo

La vicepresidente Cristina Fernández parece firme en su decisión de no ser precandidata a presidente. Habló de Néstor Kirchner y otros temas

Aunque muchos esperaban que Cristina diera indicios sobre su posible precandidatura presidencial, pareció claro que se mantendrá firme en su decisión de no hacerlo.

1.

"Ese país que recibió aquel presidente patagónico de apenas 22% de votos, que sigue viviendo en el corazón del pueblo, ese país que recibió venía de una gran crisis en 2001. En estos tiempos en los cuales se habla en contra del Estado, es necesario un Estado que no moleste, que deje que los argentinos vivan en paz".

2.

"Néstor sigue viviendo en el corazón del pueblo y en cada argentino y argentina al que le dio dignidad".

3.

"Si todo estaba en manos de los privados, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Porque habían contraído deuda externa para sostener la falsa dolarización durante los 90. Esta plaza es testigo de nuestras alegrías, pero también de feos recuerdos de los argentinos. Fue poblada de represión a Madres y Abuelas el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo de los argentinos en el famoso corralito. Pero fimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo".

4.

"Cuando Néstor llegó al gobierno, recibió la deuda soberana defaulteada más grande la historia. La reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de intereses más importante de la que se tenga memoria. Era la deuda que había sido estatizada en el '82, cuando se iba la dictadura militar y que se contrajo en los '90 para sostener la convertibilidad, la falsa dolarización".

5.

"Nuestro país no puede seguir atado a una economía primarizada y los precios internacionales, aunque llueva o salga el sol. Hay que dar un salto cualitativo, articular lo publico y lo privado. Esta es la discusión que necesitamos los argentinos y no las boludeces que escuchamos todos los días por la televisión".

6.

"Nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo".

7.

"Somos 46 millones, no alcanza con la materia prima, tenemos que incorporar valor y tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, lo que el país necesita. Se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio. Gracias a los kukas también recuperamos Vaca Muerta".

8.

"El 9 de diciembre de 2015, el nivel de endeudamiento no solamente era ínfimamente ridículo. Las familias tampoco estaban endeudadas, las empresas tampoco. El salario de los trabajadores era el más alto de América Latina, porque la jubilación era la mejor de la región, porque habíamos lanzado satélites y estábamos incorporando tecnología, habíamos peleado contra los fondos buitres".

9.

"Dije que iba a haber crecimiento, pero si no cuidábamos los precios de la economía, el crecimiento se lo iban a llevar cuatro vivos. Ahora el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos. A pesar de los errores y las diferencias, este gobierno es infinitamente mejor del que lo hubiera sido otro de Mauricio Macri".

10.

"Es necesario volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina. Es un mamarracho indigno. Los argentinos se merecen tener una Corte de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado; a todos los partidos se los pido".