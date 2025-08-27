La Capital | Política | Andis

Corrupción en Discapacidad: quién es Emmanuel Kovalivker, dueño de Suizo Argentina que escapó de un allanamiento con u$s 200 mil

Tras la difusión de los audios de Spaugnolo, se realizaron 14 allanamientos, en los domicilios de los directivos de Suizo Argentina y en la sede de la Andis.

27 de agosto 2025 · 14:36hs
Emmanuel Kovalivker

Emmanuel Kovalivker, uno de los empresarios vinculados en la causa de corrupción en la Andis
Jonathan Kovalivker junto al ex presidente Mauricio Macri

Jonathan Kovalivker junto al ex presidente Mauricio Macri

Tras la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que señalan un entramado de coimas en el organismo nacional, comenzó una investigación en la Justicia que derivó en 14 allanamientos en domicilios, en la sede de la Andis y en la droguería Suizo Argentina. Uno de los procedimientos tomó lugar Nordelta, en la casa de Emmanuel Kovalivker, a quien lo encontraron cuando intentaba irse en su auto del barrio cerrado. Al interior del vehículo, había sobres sumaban más de 200 mil dólares.

Pero, ¿quién es Emmanuel Kovalivker? Es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, empresa señalada en el escándalo por la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Al día de hoy, la firma es una de las mayores proveedora de medicamentos de la Andis. De hecho, la empresa fue señalada por Spagnuolo como una de los partícipes del esquema de corrupción en la entidad estatal.

En cuanto a la firma, la droguería Suizo Argentina nació como una empresa familiar, es propiedad de los Kovalivker y se dedica a la distribución de medicamentos e insumos médicos. Entre 2024 y 2025 obtuvo adjudicaciones importantes con el Estado nacional y varias provincias.

A partir de la vinculación con el entramado de coimas en la Andis, el apellido Kovalivker ganó cada vez más espacio en los medios de comunicación. Sobre todo después del allanamiento de casa de Emmanuel Kovalivker.

>> Leer más: La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas en el gobierno y las vinculó con Karina Milei

Emmanuel Kovalivker y un particular allanamiento

En el marco de la investigación judicial por las presuntas coimas, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello dispusieron una serie de allanamientos que alcanzaron a todos los socios de la droguería Suizo Argentina y a la sede central de la firma.

Uno de los procedimientos fue particularmente mediático: cuando la Policía se disponía a revisar la casa Emmanuel Kovalivker en Nordelta, el empresario intentaba salir del barrio privado en su auto. El problema es que al interior del vehículo encontraron distintos sobres dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos.

En ese marco, a Kovalivker le secuestraron el teléfono celular, el pasaporte y se le prohibió salir del país.

En cuanto a la droguería Suizo Argentina, es una empresa con más de 100 años de trayectoria, que ya pasó por tres generaciones en la familia Kovalivker. La empresa nació en La Plata, fundada por el abuelo de los actuales directivos. El socio mayoritario es Eduardo Jorge Kovalivker, quien detenta el 64,5% de las acciones de la empresa. Actualmente, se encuentra retirado y se dedica a la literatura erótica.

>> Leer más: Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

En estos momentos, el presidente de la firma es Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel e hijo de Eduardo, quien concentra el 21% de las acciones de la empresa y ejerce la presidencia. Jonathan es conocido por tener un estrecho vínculo con el ex presidente Mauricio Macri.

macri kovalivker
Jonathan Kovalivker junto al ex presidente Mauricio Macri

Jonathan Kovalivker junto al ex presidente Mauricio Macri

Por otro lado, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social. No obstante, su participación en la empresa es más que acrtiva.

El escándalo en Andis

Las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estallaron en la Casa Rosada tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo del organismo, que derivaron en su desplazamiento del cargo y en la apertura de una causa judicial.

En esas grabaciones, Spagnuolo comenta un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos y menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. También aparece nombrada la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, como intermediaria en las operaciones. Esto derivó en una denuncia formal presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner.

En los registros difundidos por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo afirma que “me están desfalcando la agencia” y acusa a Daniel Garbellini, entonces director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, de “recaudar de los medicamentos y subirlo arriba”.

Además, el exfuncionario asegura que le advirtió al presidente sobre los presuntos hechos de corrupción a los que refiere.

El 22 de agosto se realizaron más de 14 allanamientos en domicilios, en la sede de la Andis y en la droguería Suizo Argentina. Según Dalbón, en uno de los procedimientos se secuestraron más de 200 mil dólares en sobres separados, presuntamente destinados a distintas personas. El juez dispuso el secreto de sumario.

Noticias relacionadas
Durante un plenario de comisiones, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin, de UP, fustigaron al gobierno de Javier Milei.

Diputados: la oposición busca acorralar al Ejecutivo por las presuntas coimas

Diego Spagnuolo y Javier Milei, antes de que la justicia ponga los ojos sobre el extitular de Andis

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Alejandro Vilches, la persona elegida por el gobierno

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo

Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido es amigo íntimo y también abogado del Presidente. 

Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de los audios con denuncias por corrupción

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Lo último

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

El presidente le respondió a un cronista sobre los presuntos sobornos en su gobierno. “Lo vamos a llevar a la Justicia", dijo durante una caravana que encabezó en Lomas de Zamora

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados
Política

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Ovación
Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial
OVACIÓN

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Policiales
La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial