La Capital | Política | Discapacidad

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad es investigado por la Justicia. Entre 2024 y 2025 registró 38 ingresos a la residencia presidencial.

24 de agosto 2025 · 10:46hs
Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido del área de Discapacidad es amigo íntimo y también su abogado del presidente. 

Foto: NA

Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido del área de Discapacidad es amigo íntimo y también su abogado del presidente. 

El escándalo por los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) derivó en la salida de su director ejecutivo, Diego Spagnuolo, y su posterior detención. Pero también dejó al descubierto la frecuencia con la que el exfuncionario ingresaba a la quinta de Olivos.

De acuerdo con registros oficiales, Spagnuolo fue la cuarta persona que más veces visitó al presidente Javier Milei en la residencia presidencial entre enero de 2024 y marzo de 2025. En ese período acumuló 38 ingresos, por encima de varios ministros y asesores clave del gabinete.

Sólo lo superaron el asesor en redes sociales Iñaki Gutiérrez, el economista Juan Carlos De Pablo y la kinesióloga personal de Milei, Leandra Protolongo. Incluso ministros como Sandra Pettovello (35 ingresos), el asesor Santiago Caputo (32), el jefe de Gabinete Guillermo Francos (21) y los titulares de Seguridad y Desregulación, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger (20 cada uno), estuvieron por debajo en las visitas a Olivos.

>> Leer más: Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Spagnuolo no era un funcionario de primera línea, pero mantenía una relación cercana con Milei desde 2021, cuando fue candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza y también se desempeñó como abogado del actual presidente en distintas causas judiciales. Esa cercanía le dio acceso al círculo íntimo de Olivos, donde participaba incluso de encuentros informales los domingos para escuchar ópera.

El ex titular de la Andis también mantuvo tres reuniones oficiales en Casa Rosada con Eduardo “Lule” Menem, a quien menciona en los audios filtrados. Según la agenda pública, los encuentros se realizaron en febrero y marzo de 2024, y figuran como charlas sobre “temas institucionales”.

La difusión de los audios, en los que Spagnuolo habla de presunta recaudación ilegal en la compra de medicamentos e involucra a Karina Milei y a Lule Menem, precipitó su salida del organismo mediante el Decreto 599/25. La investigación judicial avanza bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, con allanamientos en la sede de la agencia, domicilios particulares y una empresa proveedora.

Más allá del contenido de los audios, el dato que quedó expuesto es la frecuencia de las visitas de Spagnuolo a Olivos, un indicio de su peso en el círculo más cercano al presidente, pese a que formalmente encabezaba un organismo descentralizado y no integraba el gabinete.

Detención de Spagnuolo

En el marco de los 15 allanamientos que la Justicia ordenó por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la policía interceptó a Diego Spagnuolo en la vía pública para secuestrarle el celular. El exfuncionario no opuso resistencia y entregó su móvil, que ahora será examinado por los peritos.

Spagnuolo estaba en el partido bonaerense de Pilar y era buscado por orden del juez Sebastián Casanello, que ordenó los allanamientos por la causa que se investiga la causa de coimas expuestas por el propio abogado y que salpicaba a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Entre los procedimientos hubo actuaciones en dos sedes de Andis y domicilios particulares como en lugares de trabajo de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, este último presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.

Diego Spagnuolo 22.8

Fuentes judiciales indicaron que el allanamiento a la vivienda de Spagnuolo quedó trunco ya que el abogado se había mudado hace poco tiempo. En este marco, vecinos indicaron el paradero y hasta allí se dirigió la policía.

Los uniformados interceptaron a Spagnuolo en la vía pública y le secuestraron el celular por orden de la Justicia. No obstante, el abogado no fue detenido ya que aún no pesa una orden de captura sobre él. “Entregó su celular de inmediato y sin ningún problema”, según publicó, citando a una fuente del operativo, el periodista Manu Jove en su cuenta de X, que además agregó que el exdirector de Andis no tuvo contactos con el gobierno desde que fue desplazado de su función.

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad

Luego de los escandalosos audios en los que un funcionario del gobierno nacional expusiera el pedido de coimas a laboratorios y salpicara a Karina Milei, la Justicia decidió allanar 15 establecimientos, entre ellos la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, hasta ahora no se ordenaron detenciones.

El fiscal Franco Picardi es el encargado de la investigación y quien estuvo presente en los procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. Además del edificio donde funciona Andis, la policía intervino en domicilios particulares y en la droguería Suizo Argentina S.A., señalada como posible involucrada en las operaciones de corrupción investigadas.

Qué decían los audios

Fue Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que sería abogado del presidente Javier Milei, quien mediante audios expuso las irregularidades del organismo que conducía. “A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri... Van a pedirle guita a los prestadores. La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. A Karina (Milei) le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974&partner=&hide_thread=false

Además, en el audio difundido, que dura más de siete minutos, también se apunta contra Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político de La Libertad Avanza.

Sin desmentir los audios ni ofrecer respuestas sobre los dichos de Spagnuolo, el miércoles por la noche el gobierno nacional desplazó de su cargo a Spagnuolo.

Procedimientos

La orden dictada por Casanello se efectivizó este viernrs tanto en domicilios particulares como en lugares de trabajo de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, este último presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.

Según el informe oficial, durante los procedimientos se logró el secuestro de material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa. Cada uno de los lugares intervenidos contó con la colaboración de las personas presentes por lo que no se vivieron momentos de tensión.

En la Agencia Nacional de Discapacidad, situada en el barrio porteño de Monserrat, no se llevaron nada de interés para la causa, mientras que en la sede de barrio Belgrano encontraron seis solicitudes de gestión de pagos total, 42 fojas y una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146.

Por su parte, en el Laboratorio Droguería Suizo Argentina se secuestraron 15 cajas con documentación de interés para la causa y un pendrive. También hubo allanamientos en Nordelta, en una vivienda se secuestraron más de 260 mil dólares y 7 millones de pesos, un celular y un pasaporte. En otra, no había moradores.

Según informaron fuentes judiciales, todavía no hay pedido de detención para ninguno de los investigados.

Noticias relacionadas
La expresidenta lanzó este viernes una dura acusación contra Milei.

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Diego Spagnuolo fue hasta el miércoles director de la Agencia Nacional de Discapacidad

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

La Agencia Nacional de Discapacidad fue allanada este viernes

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

La Agencia Nacional de Discapacidad fue allanada este viernes

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

Gimena Accardi y Andrés Gil, aplaudidos de pie en Bahía Blanca en medio del escándalo

Gimena Accardi y Andrés Gil, aplaudidos de pie en Bahía Blanca en medio del escándalo

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes inéditas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes inéditas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

La menor ingresó grave al hospital Vilela y falleció a los pocos minutos. La madre de la nena y su pareja fueron demorados, pero luego recuperaron la libertad

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Por Javier Felcaro
Opinión

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ovación
Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Por Gustavo Conti
Ovación

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newells se enamoró del empate

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa