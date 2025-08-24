Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad es investigado por la Justicia. Entre 2024 y 2025 registró 38 ingresos a la residencia presidencial.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido del área de Discapacidad es amigo íntimo y también su abogado del presidente.

El escándalo por los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) derivó en la salida de su director ejecutivo, Diego Spagnuolo , y su posterior detención. Pero también dejó al descubierto la frecuencia con la que el exfuncionario ingresaba a la quinta de Olivos .

De acuerdo con registros oficiales, Spagnuolo fue la cuarta persona que más veces visitó al presidente Javier Milei en la residencia presidencial entre enero de 2024 y marzo de 2025. En ese período acumuló 38 ingresos , por encima de varios ministros y asesores clave del gabinete.

Sólo lo superaron el asesor en redes sociales Iñaki Gutiérrez , el economista Juan Carlos De Pablo y la kinesióloga personal de Milei, Leandra Protolongo . Incluso ministros como Sandra Pettovello (35 ingresos) , el asesor Santiago Caputo (32) , el jefe de Gabinete Guillermo Francos (21) y los titulares de Seguridad y Desregulación, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger (20 cada uno), estuvieron por debajo en las visitas a Olivos.

Spagnuolo no era un funcionario de primera línea, pero mantenía una relación cercana con Milei desde 2021, cuando fue candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza y también se desempeñó como abogado del actual presidente en distintas causas judiciales. Esa cercanía le dio acceso al círculo íntimo de Olivos, donde participaba incluso de encuentros informales los domingos para escuchar ópera.

El ex titular de la Andis también mantuvo tres reuniones oficiales en Casa Rosada con Eduardo “Lule” Menem, a quien menciona en los audios filtrados. Según la agenda pública, los encuentros se realizaron en febrero y marzo de 2024, y figuran como charlas sobre “temas institucionales”.

La difusión de los audios, en los que Spagnuolo habla de presunta recaudación ilegal en la compra de medicamentos e involucra a Karina Milei y a Lule Menem, precipitó su salida del organismo mediante el Decreto 599/25. La investigación judicial avanza bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, con allanamientos en la sede de la agencia, domicilios particulares y una empresa proveedora.

Más allá del contenido de los audios, el dato que quedó expuesto es la frecuencia de las visitas de Spagnuolo a Olivos, un indicio de su peso en el círculo más cercano al presidente, pese a que formalmente encabezaba un organismo descentralizado y no integraba el gabinete.

Detención de Spagnuolo

En el marco de los 15 allanamientos que la Justicia ordenó por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la policía interceptó a Diego Spagnuolo en la vía pública para secuestrarle el celular. El exfuncionario no opuso resistencia y entregó su móvil, que ahora será examinado por los peritos.

Spagnuolo estaba en el partido bonaerense de Pilar y era buscado por orden del juez Sebastián Casanello, que ordenó los allanamientos por la causa que se investiga la causa de coimas expuestas por el propio abogado y que salpicaba a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Entre los procedimientos hubo actuaciones en dos sedes de Andis y domicilios particulares como en lugares de trabajo de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, este último presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.

Diego Spagnuolo 22.8

Fuentes judiciales indicaron que el allanamiento a la vivienda de Spagnuolo quedó trunco ya que el abogado se había mudado hace poco tiempo. En este marco, vecinos indicaron el paradero y hasta allí se dirigió la policía.

Los uniformados interceptaron a Spagnuolo en la vía pública y le secuestraron el celular por orden de la Justicia. No obstante, el abogado no fue detenido ya que aún no pesa una orden de captura sobre él. “Entregó su celular de inmediato y sin ningún problema”, según publicó, citando a una fuente del operativo, el periodista Manu Jove en su cuenta de X, que además agregó que el exdirector de Andis no tuvo contactos con el gobierno desde que fue desplazado de su función.

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad

Luego de los escandalosos audios en los que un funcionario del gobierno nacional expusiera el pedido de coimas a laboratorios y salpicara a Karina Milei, la Justicia decidió allanar 15 establecimientos, entre ellos la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, hasta ahora no se ordenaron detenciones.

El fiscal Franco Picardi es el encargado de la investigación y quien estuvo presente en los procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. Además del edificio donde funciona Andis, la policía intervino en domicilios particulares y en la droguería Suizo Argentina S.A., señalada como posible involucrada en las operaciones de corrupción investigadas.

Qué decían los audios

Fue Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que sería abogado del presidente Javier Milei, quien mediante audios expuso las irregularidades del organismo que conducía. “A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri... Van a pedirle guita a los prestadores. La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. A Karina (Milei) le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3”.

Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025

Además, en el audio difundido, que dura más de siete minutos, también se apunta contra Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político de La Libertad Avanza.

Sin desmentir los audios ni ofrecer respuestas sobre los dichos de Spagnuolo, el miércoles por la noche el gobierno nacional desplazó de su cargo a Spagnuolo.

Procedimientos

La orden dictada por Casanello se efectivizó este viernrs tanto en domicilios particulares como en lugares de trabajo de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, este último presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.

Según el informe oficial, durante los procedimientos se logró el secuestro de material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa. Cada uno de los lugares intervenidos contó con la colaboración de las personas presentes por lo que no se vivieron momentos de tensión.

En la Agencia Nacional de Discapacidad, situada en el barrio porteño de Monserrat, no se llevaron nada de interés para la causa, mientras que en la sede de barrio Belgrano encontraron seis solicitudes de gestión de pagos total, 42 fojas y una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146.

Por su parte, en el Laboratorio Droguería Suizo Argentina se secuestraron 15 cajas con documentación de interés para la causa y un pendrive. También hubo allanamientos en Nordelta, en una vivienda se secuestraron más de 260 mil dólares y 7 millones de pesos, un celular y un pasaporte. En otra, no había moradores.

Según informaron fuentes judiciales, todavía no hay pedido de detención para ninguno de los investigados.