La Capital | universidades

Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas: el presupuesto será el eje del debate

El Espacio Cultural Universitario (ECU) albergará al plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. Analizarán la crítica situación que vive el sistema de ciencia y tecnología nacional

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

28 de agosto 2025 · 16:26hs
El ECU será sede de la cumbre de rectores de las universidades públicas de todo el país.

El ECU será sede de la cumbre de rectores de las universidades públicas de todo el país.

En medio de la incertidumbre que atraviesa la realidad de las universidades públicas nacionales, los rectores de todas las casas de estudios públicas se reunirán este viernes en Rosario en el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en San Martín al 700. El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional tendrá como eje central el análisis de la crítica situación que vive el sistema de ciencia y tecnología nacional y la elaboración de un proyecto de presupuesto de funcionamiento para el año próximo.

La reciente aprobación de la ley de financiamiento universitario en la Legislatura permitirá insuflar al encuentro aires de optimismo. Hace seis días, la Cámara de Senadores _con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones_ avaló la norma redactada por los rectores que eleva el presupuesto para educación universitaria al 1 por ciento del PBI.

Para el rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, la ley “implica encontrar una solución real a los problemas estructurales que estamos atravesando y que venimos planteando desde el año pasado” y aseguró que la norma permite garantizar las condiciones mínimas e indispensables para el funcionamiento de las facultades.

El rector confió en que la ley pueda superar el anunciado veto de Javier Milei y resaltó que la norma “no compromete fiscalmente al estado” ya que el proyecto establece claramente donde salen los recursos que se destinan al sistema universitario.

En sintonía, la Universidad de Buenos Aires le pidió al presidente Javier Milei que no vete la ley de financiamiento, a través de una resolución unánime del Consejo Superior de esa casa de estudios, que también se expidió por la Ley Garrahan, sancionada en la misma sesión legislativa.

Estos posicionamientos se producen luego de que el presidente anticipara, en reiteradas oportunidades, que vetará la ley de financiamiento ya que, afirman desde el Gobierno, va contra el objetivo de superávit.

>>Leer más: Otro traspié legislativo de Javier Milei: el Senado convirtió en ley el financiamiento universitario

Por ello, las autoridades universitarias le reclamaron a Milei que cumpla con la "efectiva promulgación e implementación" de la ley. Y en caso de que avance con la anulación, las autoridades universitarias también le solicitaron a los diputados y senadores que insistan "en dicha aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la misma".

coad.jpg
Los docentes de la UNR reclaman una urgente recomposición salarial.

Los docentes de la UNR reclaman una urgente recomposición salarial.

Universidades, de cara al futuro

En este contexto, este viernes, a las 9, en el Espacio Cultural Universitario recibirá a las máximas autoridades de las universidades de todo el país. El plenario de rectores es un evento que se realiza una vez al año. La idea es que el debate posibilite arribar a un proyecto de presupuesto para el año próximo, que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) en las próximas semanas, según destacaron los rectores.

El plenario del CIN se desarrolla en simultáneo con el 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria que comenzó este jueves en el Centro Universitario Rosario, más conocido como La Siberia.

Bajo el lema “Enseñanza, investigación, gestión y territorio”, el evento es una iniciativa del CIN que cuenta con la organización de la Universidad Nacional de Rosario. Durante dos jornadas se desarrollarán conferencias, paneles y mesas de trabajo en torno a los grandes ejes que atraviesan hoy al sistema universitario: la enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión.

El objetivo es pensar la innovación en cada uno de estos campos, en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y económicos que exigen nuevas respuestas desde la universidad pública.

>>Leer más: Franco Bartolacci: "La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Estaremos abordando temas centrales, como el financiamiento universitario y la preocupación por la reducción de los salarios docentes y no docentes; al mismo tiempo, celebramos poder abrir un espacio de reflexión colectiva sobre la universidad del futuro: una universidad que esperamos cuente con los recursos necesarios, pero que también se construya a partir de las innovaciones, los aportes y las discusiones que surjan de los trabajos presentados”, expresó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa.

Por su parte, Bartolacci apuntó que “es la primera vez en toda la historia que el sistema universitario argentino, toda la comunidad académica y científica del país, se va a reunir para pensar qué estamos haciendo bien, qué nos falta corregir, cuáles son las transformaciones que las universidades exigen en un mundo que cambia vertiginosamente, en una Argentina que ya no tiene los mismos problemas, conscientes de que la Universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas”.

El encuentro cuenta con la presentación de más de 800 trabajos académicos, distribuidos en distintas mesas de debate, y un espacio especialmente dedicado a la exposición de buenas prácticas: experiencias innovadoras que distintas universidades están desarrollando y que pueden servir de inspiración y réplica en otras instituciones.

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Lo último

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Newells ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

Newell's ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

Preocupación en V. Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones

La UOM señaló que hay más de 200 trabajadores suspendidos. La caída de la demanda, el avance de las importaciones y la parálisis de la construcción agravan la crisis del acero argentino
Preocupación en V. Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones
El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue en Rosario

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55%
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55%

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido
Política

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ovación
Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Los Pumas visitan a Australia en una serie clave pensando en el Mundial 2027

Los Pumas visitan a Australia en una serie clave pensando en el Mundial 2027

Vuelve la F1 con el GP de Países Bajos donde Colapinto tendrá un nuevo examen

Vuelve la F1 con el GP de Países Bajos donde Colapinto tendrá un nuevo examen

Policiales
El día que la barra de Newells extorsionó a la productora de un show del Cirque du Soleil
Policiales

El día que la barra de Newell's extorsionó a la productora de un show del Cirque du Soleil

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

La Ciudad
La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985
La Ciudad

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Germán Martínez dice que mientras la gente hace un gran esfuerzo en el gobierno de Milei están choreando
Política

Germán Martínez dice que mientras la gente hace "un gran esfuerzo" en el gobierno de Milei "están choreando"

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
LA REGION

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas