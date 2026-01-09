La Capital | Ovación | Central

De vuelta en casa: Central refuerza el arco con Jeremías Ledesma

El Canalla hizo oficial la llegada del jugador desde River. El arquero figura y campeón de Copa Argentina tendrá su segunda etapa en Arroyito

9 de enero 2026 · 11:02hs
Luego de cinco años, Jeremías Ledesma regresa a Arroyito para cuidar el arco de Central.

Rosario Central continúa reforzándose en plena pretemporada de cara al comienzo del torneo Apertura 2026 y el comienzo de un nuevo año con grandes desafíos por delante. El DT, Jorge Almirón, tendrá su refuerzo para el arco auriazul con un hijo de la casa, Jeremías Ledesma, quien regresa a Arroyito después de cinco años.

El arquero oriundo de Pergamino, surgido de las inferiores canallas, tendrá su segunda etapa con la camiseta auriazul luego de firmar su contrato con la institución en las últimas horas.

Hace poco más de un año, a mediados de 2024, River llegó a un acuerdo con Cádiz de España para comprar su pase en unos 2,6 millones de dólares por el 100%, más otros 500 mil dólares por objetivos. Finalmente, Ledesma quedó relegado por Franco Armani y sumó apenas un puñado de partidos, por lo que buscó sellar su regreso a Central en búsqueda de más minutos.

El regreso a Central para renovar el arco canalla

“Desde debut en 2017 hasta su despedida en 2020, defendió el arco canalla en 96 oportunidades. En el 2018 supo destacarse en la obtención de la Copa Argentina, siendo clave en las tandas de penales eliminatorias”, señaló el comunicado del club en su página web sobre el arquero que fue campeón de la mano del Patón Bauza.

Ledesma llega a Arroyito para dar un salto de calidad y peleará el puesto con Fatura Broun, quien está consolidado como uno de los referentes y capitán de Central en los últimos años, campeón de la Copa de la Liga 2023 y del título de Liga 2025.

image
Manos mágicas. Jeremías Ledesma dejó River para venirse a Central.

>> Leer más: Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Por su parte, el arquero pergaminense de 32 años lleva 237 partidos disputados a lo largo de su carrera profesional. En Cádiz logró ser el arquero titular y figura durante cuatro temporadas consecutivas, pero en River perdió protagonismo y apenas sumó siete presencias en un año y medio de estadía.

Vicente Pizarro, el primer refuerzo

Previo al anuncio de Ledesma y por pedido de su flamante entrenador Almirón, la dirigencia del club de Arroyito acordó con Colo Colo la compra del mediocampista Vicente Pizarro, una de las figuras del conjunto chileno.

El nuevo DT canalla dirigió al volante durante su reciente paso por el Cacique y lo tuvo como uno de sus pilares en la mitad de la cancha. Desde el país trasandino aseguran que Central invertirá poco más de dos millones de dólares por el 70% del pase y el jugador firmó un contrato por cuatro años con la institución.

“El volante de 23 años, nacido en Santiago de Chile, llega procedente del Colo Colo, donde ha desarrollado toda su trayectoria hasta el momento. Allí jugó más de 100 partidos, consiguió dos títulos, entre los que se destacan dos ligas chilenas y tuvo roce internacional, disputando Copa Libertadores”, señaló el comunicado oficial del club en su página web.

Noticias relacionadas
Ángel Coerezza fue el árbitro en al menos tres partidos históricos para Central, entre 1970 y 1973.

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Vicente Pizarro, de 23 años, firmó su contrato con Central para reforzar el plantel de Jorge Almirón.

Llegó el primero: Central confirmó la llegada del reemplazante de Malcorra

Pizarro se sumará a los entrenamientos este jueves en el predio de Arroyo Seco de Central, donde lo aguarda Jorge Almirón, uno de los principales impulsores de su llegada.

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Ignacio Malcorra fue confirmado como nuevo refuerzo de Independiente.

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

