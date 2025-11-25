"Otra extorsión más", el mensaje de Cristina antes de la audiencia del juicio por la causa Cuadernos

Vía redes sociales, la expresidenta también advirtió que, en paralelo al proceso en su contra, “6,2 millones de argentinos están endeudados”

Cristina publicó un mensaje previo a la cuarta audiencia del juicio en su contra.

La expresidenta Cristina Kirchner publicó este martes un mensaje previo al comienzo de una nueva audiencia en la causa Cuadernos. “Otra extorsión más" , manifestó la jefa del Partido Justicialista (PJ).

Desde sus redes sociales, CFK quiso informar lo que varios medios de comunicación “no cuentan” y acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio de “cometer delitos” .

En esa línea, nombró a uno de involucrados, Fabián Gutiérrez , a quien “amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana” si no declaraba como arrepentido en su contra y compartió el video donde el mismo hombre “le cuenta a un periodista cómo lo extorsionaban” .

Otra extorsión más y van… Lo que no te cuenta Clarín ni La Nación, actuando como verdaderos encubridores de los delitos cometidos por Stornelli y Bonadío en la causa de los cuadernos truchos. A Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no… pic.twitter.com/V8Ag4UJmcn

Luego recordó que, mientras tanto en el país y según el propio Banco Central (BCRA), “6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir” y cada uno de ellos, como ciudadanos, “debe $5,6 millones en promedio” .

“Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18 %. Los préstamos personales hechos por Fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20 %. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27 %”, aseguró.

Advertencia de Cristina

Asimismo, calificó como una “verdadera catástrofe” a la situación económica actual donde “se suman tasas de interés que cuadruplican la inflación del Indec”.

“Salarios congelados, deudas que crecen y tasas que vuelan… ¿Qué podría salir mal? ¡Y ojo! Que esos datos del Banco Central reflejan lo que pasa en las clases medias endeudadas hasta el caracú. Más abajito, allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio que, cuando no pagás, no van al juzgado de turno sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés ¿No?”, concluyó.