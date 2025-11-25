La Capital | Política | Cristina

"Otra extorsión más", el mensaje de Cristina antes de la audiencia del juicio por la causa Cuadernos

Vía redes sociales, la expresidenta también advirtió que, en paralelo al proceso en su contra, “6,2 millones de argentinos están endeudados”

25 de noviembre 2025 · 16:01hs
Cristina publicó un mensaje previo a la cuarta audiencia del juicio en su contra.

Foto: Archivo / La Capital.

Cristina publicó un mensaje previo a la cuarta audiencia del juicio en su contra.

La expresidenta Cristina Kirchner publicó este martes un mensaje previo al comienzo de una nueva audiencia en la causa Cuadernos. “Otra extorsión más", manifestó la jefa del Partido Justicialista (PJ).

Desde sus redes sociales, CFK quiso informar lo que varios medios de comunicación “no cuentan” y acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio de “cometer delitos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1993356077719568550&partner=&hide_thread=false

En esa línea, nombró a uno de involucrados, Fabián Gutiérrez, a quien “amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana” si no declaraba como arrepentido en su contra y compartió el video donde el mismo hombre “le cuenta a un periodista cómo lo extorsionaban”.

Luego recordó que, mientras tanto en el país y según el propio Banco Central (BCRA), “6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir” y cada uno de ellos, como ciudadanos, “debe $5,6 millones en promedio”.

>>Leer más: Causa Cuadernos: Cristina hizo su descargo en la nueva audiencia del juicio

“Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18 %. Los préstamos personales hechos por Fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20 %. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27 %”, aseguró.

Advertencia de Cristina

Asimismo, calificó como una “verdadera catástrofe” a la situación económica actual donde “se suman tasas de interés que cuadruplican la inflación del Indec”.

Salarios congelados, deudas que crecen y tasas que vuelan… ¿Qué podría salir mal? ¡Y ojo! Que esos datos del Banco Central reflejan lo que pasa en las clases medias endeudadas hasta el caracú. Más abajito, allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio que, cuando no pagás, no van al juzgado de turno sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés ¿No?”, concluyó.

Noticias relacionadas
Entre los bienes hay varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

La Justicia impuso nuevas restricciones a la prisión domiciliaria y Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei. 

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

La Justicia impuso nuevas restricciones a la prisión domiciliaria y Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei. 

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

El complejo donde se construyó el hotel Los Sauces, de la familia Kirchner, figura en la lista de la Justicia

Causa Vialidad: uno por uno, los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Lo último

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Otra extorsión más, el mensaje de Cristina antes de la audiencia del juicio por la causa Cuadernos

"Otra extorsión más", el mensaje de Cristina antes de la audiencia del juicio por la causa Cuadernos

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Ovación
Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad
La Ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Encendidas, el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

"Encendidas", el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche