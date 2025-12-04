La Capital | La Ciudad | vacunación

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Tal como anticipó La Capital, esas serán las bases del programa que pondrá en marcha Provincia ante la caída de los índices de inoculaciones que se da en general en todo el país

4 de diciembre 2025 · 10:52hs
El nuevo plan de vacunación abarcará un trabajo coordinado en tres estamentos

Celina Mutti Lovera / La Capital

El nuevo plan de vacunación abarcará un trabajo coordinado en tres estamentos

Frente a la caída de los índices de vacunación, el gobierno de Santa Fe anunciará este jueves el programa de Vacunación Vax Team, una iniciativa que combinará acciones territoriales, articulación con escuelas y centros de salud, y una propuesta innovadora para impulsar el control de carnets y completar esquemas, enfocada en mejorar las coberturas en el ingreso escolar y a los 11 años.

El anuncio oficial estará a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien estará acompañado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y tendrá como escenario la sede local de Gobernación. Finalizada la presentación, fuentes oficiales señalaron que se desarrollará una capacitación para equipos de vacunación, a cargo de las referentes del Programa Ampliado de Inmunización, con el objetivo de avanzar en la implementación de esta nueva estrategia en el territorio.

¿En qué consiste esta estrategia? El programa Vax Team implementará un trabajo articulado entre escuelas, centros de salud e instituciones de toda la provincia para "recuperar los esquemas en la infancia" y fortalecer el compromiso de los ciudadanos con la vacunación.

Vacunación en baja

Aunque hay cierto hermetismo en torno a cuál será el alcance específico de este nuevo programa y cómo se implementará _si se necesitará autorización de los padres y otros aspectos del plan_ lo que se sabe es que el ministerio viene ocupándose desde hace meses en esta planificación ante la crisis sanitaria que genera la negativa de muchos padres de vacunar a sus hijos, una situación compleja y crítica, que se profundizó durante la pandemia de Covid.

La consecuencia es que enfermedades que estaban controladas en la Argentina, y otras partes del mundo, volvieron a provocar brotes, con contagios masivos y niños fallecidos. Las coberturas de vacunación infantil registraron en 2024 una caída inédita en la Argentina y el panorama no mejora. Menos de la mitad de los niños recibió las dosis obligatorias del esquema de los cinco-seis años, y una situación similar se observó entre los preadolescentes de 11 años, con retrocesos generalizados en todos los esquemas del calendario oficial, obligatorio y gratuito.

La Organización Panamericana de la Salud establece como estándar coberturas superiores al 85% para que sean eficaces para la población pero las cifras actuales apenas se ubican alrededor del 50%.

Campaña de desinformación

En declaraciones a LT8, la diputada provincial y exministra de Salud Sonia Martorano, atribuyó la caída en las tasas de cobertura en la falta de información y también a maniobras "incentivadas a nivel nacional". Acerca de las causas de la caída de las vacunaciones, Martorano expresó que “hay múltiples factores” que podrían explicar ese fenómeno. “Primero, hay mucha desinformación. Hace unos años había campañas televisivas y por lo menos dos veces al año se salía al territorio a hacer campañas de vacunación. Están faltando políticas de Estado en vacunación”.

>> Leer más: Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

“Desde el nivel nacional parece como que se desincentivara a que la gente entienda que las vacunas salvan vidas. Es así de simple. Hacía muchos años que no teníamos coqueluche (o tos convulsa) y aparecieron casos. Desde el año 2000, no había sarampión. El año pasado tuvimos un brote y este año tuvimos otro más”, subrayó a LT8.

La legisladora recordó que durante la pandemia de Covid 19, cuando ella ocupaba el cargo de ministra de Salud, “no había movimientos antivacunas. Teníamos índice de vacunación del 92 por ciento, una cifra fantástica a nivel país. ¿Qué pasó ahora? Aparecieron los antivacunas, y creo que fueron incentivados desde el nivel nacional. También hay un alineamiento con políticas de Estados Unidos. La máxima autoridad en Salud de ese país es un militante antivacuna”.

