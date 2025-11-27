Causa Cuadernos: la fiscalía señaló a Cristina como "principal receptora" de sobornos

El Ministerio Público reforzó la acusación vinculada al presunto sistema de pagos ilegales que operó durante las gobiernos kirchneristas

La denominada causa Cuadernos tuvo este jueves su quinta audiencia y el Ministerio Público Fiscal volvió a colocar en el centro de la acusación a la expresidenta Cristina Kirchner , a quién se le atribuyó ser la “principal receptora” de los sobornos que empresarios entregaron a funcionarios del Poder Ejecutivo.

En el tramo leído ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, la fiscalía sostuvo que los sobornos investigados constituyeron “actos delictuales” garantizados por empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista y señaló a la exjefa del Estado como la “principal receptora” de esos pagos .

Según la acusación, ese mecanismo permitía a los funcionarios enriquecerse y asegurar la continuidad del circuito recaudatorio durante los años en que el expresidente Néstor Kirchner y CFK ocuparon la conducción del Ejecutivo.

Durante la quinta jornada del debate, el TOF Nº 7 finalizó la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Carlos Stornelli y avanzó sobre la tercera pieza procesal.

Cristina y la operatoria

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 funcionó dentro del Ejecutivo una asociación ilícita integrada por 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, dedicada a un sistema de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras y contratos públicos.

En ese tramo, la fiscalía profundizó la imputación contra la expresidenta al sostener que los pagos registrados por el chofer Oscar Centeno y reconstruidos en la investigación formaban parte de un circuito de sobornos “perfecto”, en el que ambas partes (funcionarios y empresarios) obtenían beneficios.

En el caso de la máxima autoridad del Ejecutivo, la acusación ubica a Cristina como destinataria central de esa operatoria.

En la audiencia también se repasaron imputaciones por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, junto con los descargos, la valoración probatoria y la calificación legal de cada imputado.

Entre los acusados se encuentran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y funcionarios de esa cartera, el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta y empresarios vinculados a firmas como Electroingeniería, Isolux e Isolux Corsán.

Cerca del final de la jornada se inició la lectura del tercer tramo de la causa, que abarca presuntos pagos vinculados a la adjudicación de obras públicas y nuevas imputaciones contra exfuncionarios y empresarios del sector de la construcción.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 2 de diciembre próximo, a las 13.30, cuando se completará la lectura del tercer requerimiento: anotaciones de Centeno, descargos, valoración probatoria y calificación legal.