Cris Morena: "La dictadura fue lo peor que me pasó"

Cris Morena reapareció en la TV, en una charla intima con Santiago del Moro en "Intratables" donde recordó a Romina Yan y en la que habló de todo: su vida personal, la educación, la política, la figura de María Eugenia Vidal,

"Fue desgarrador, la herida no cierra nunca. Estoy condenada a creer que existe Dios, sino me tengo que ir", expresó la productora y compositora acerca de la partida de Romina. "Nació en un pujo y se fue en un segundo. Elaboré el duelo desde un lugar de atravesarlo muchísimo".

En otro tramo de la entrevista, Cris Morena también ofreció su versión acerca de la política y afirmó: "La dictadura fue lo pero que me pasó en mi vida. No sé cómo no desaparecí, agradezco estar viva". Recordó que en los 70 estudió para ser asistente social y trabajó junto al padre Carlos Mugica en la villa 31.

Sostuvo, además, que jamás se tentó con ingresar al mundo de la política y tuvo palabras de elogio para la gobernadora de Buenos Aires: "Vidal es una mágica, tiene la pureza de ser tal cuál es y porque no tiene un gramo de tener doble cara. Cuidémosla".