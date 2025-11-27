Congreso: expectativa por el llamado y la duración de las sesiones extraordinarias

El presidente podría firmar el decreto en los próximos días, tras la jura de los flamantes senadores y diputados nacionales

El Congreso nacional espera la decisión del gobierno de Javier Milei sobre el llamado a sesiones extraordinarias , que podrían extenderse durante todo el verano, con los debates por el presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, entre otras, al tope de la agenda del oficialismo .

Si bien resta una confirmación de la Casa Rosada, la posibilidad de que ambas Cámaras sesionen durante todo el verano (hasta fines de febrero próximo) va tomando fuerza por encima de la idea original de hacerlo exclusivamente en diciembre.

Al respecto, el presidente Javier Milei podría firmar el decreto en los próximos días . Luego de la jura de los nuevos legisladores, programada para este viernes en el Senado y para el 3 de diciembre en Diputados, la administración libertaria podría oficializar el llamado antes del 10 del mes entrante.

De cara a los debates por venir, Milei sumará potencia legislativa, al tiempo que el ministro del Interior nacional, Diego Santilli, busca cerrar acuerdos con los gobernadores para lograr la aprobación de las reformas.

El plan de la Rosada es que ambas Cámaras del Congreso sesionen durante todo el verano con el objetivo de aprobar todas las reformas de segunda generación que impulsa la administración libertaria.

El presupuesto 2026 es la principal puja en puerta. El oficialismo buscará iniciar el debate en Diputados y obtener media sanción en diciembre, para que el Senado haga lo propio durante los primeros meses del nuevo año.

Paralelamente, La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar proyectos a ingresar por el Senado, como el nuevo Código Penal —presentado en octubre— y los cambios en la ley de glaciares (a pedido de algunas provincias mineras).

La posibilidad de extender las sesiones extraordinarias surge también en medio de la búsqueda del oficialismo de consenso por otro proyecto que más controversia genera: la reforma laboral.

En ese sentido, distintos sectores como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) adelantaron su rechazo a la propuesta de Milei.