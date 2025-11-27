La Capital | Política | Congreso

Congreso: expectativa por el llamado y la duración de las sesiones extraordinarias

El presidente podría firmar el decreto en los próximos días, tras la jura de los flamantes senadores y diputados nacionales

27 de noviembre 2025 · 16:32hs
El Congreso nacional espera la decisión del gobierno de Javier Milei.

Foto: Archivo / La Capital.

El Congreso nacional espera la decisión del gobierno de Javier Milei.

El Congreso nacional espera la decisión del gobierno de Javier Milei sobre el llamado a sesiones extraordinarias, que podrían extenderse durante todo el verano, con los debates por el presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, entre otras, al tope de la agenda del oficialismo.

Si bien resta una confirmación de la Casa Rosada, la posibilidad de que ambas Cámaras sesionen durante todo el verano (hasta fines de febrero próximo) va tomando fuerza por encima de la idea original de hacerlo exclusivamente en diciembre.

Al respecto, el presidente Javier Milei podría firmar el decreto en los próximos días. Luego de la jura de los nuevos legisladores, programada para este viernes en el Senado y para el 3 de diciembre en Diputados, la administración libertaria podría oficializar el llamado antes del 10 del mes entrante.

El escenario legislativo

De cara a los debates por venir, Milei sumará potencia legislativa, al tiempo que el ministro del Interior nacional, Diego Santilli, busca cerrar acuerdos con los gobernadores para lograr la aprobación de las reformas.

El plan de la Rosada es que ambas Cámaras del Congreso sesionen durante todo el verano con el objetivo de aprobar todas las reformas de segunda generación que impulsa la administración libertaria.

>>Leer más: Reforma laboral: el gobierno adelanta el documento final y enviará el 9 de diciembre el proyecto al Congreso

El presupuesto 2026 es la principal puja en puerta. El oficialismo buscará iniciar el debate en Diputados y obtener media sanción en diciembre, para que el Senado haga lo propio durante los primeros meses del nuevo año.

Paralelamente, La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar proyectos a ingresar por el Senado, como el nuevo Código Penal —presentado en octubre— y los cambios en la ley de glaciares (a pedido de algunas provincias mineras).

La posibilidad de extender las sesiones extraordinarias surge también en medio de la búsqueda del oficialismo de consenso por otro proyecto que más controversia genera: la reforma laboral.

En ese sentido, distintos sectores como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) adelantaron su rechazo a la propuesta de Milei.

Noticias relacionadas
El presidente Milei, el gobernador Pullaro y el resto de los 18 mandatarios que firmaron el 9 de julio de 2024 en Tucumán el Pacto de Mayo.

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

La denominada causa Cuadernos tuvo este jueves su quinta audiencia.

Causa Cuadernos: la fiscalía señaló a Cristina como "principal receptora" de sobornos

Los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz, impulsores del nuevo interbloque federal. 

Gobernadores opositores arman un nuevo espacio en el Congreso

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mueve su ley impositiva en la previa a la reforma tributaria nacional.

La doble señal de Santa Fe antes de la reforma tributaria

Ver comentarios

Las más leídas

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Lo último

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla. La sanción a los futbolistas corre a partir del próximo torneo
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
Economía

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Ovación
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Policiales
Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

La Ciudad
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe