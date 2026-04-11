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Congreso del Partido Socialista: "Miramos al futuro y nos enfocamos en los que peor la están pasando"

El encuentro se realizó en la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de más de 1.000 dirigentes y militantes. Las autoridades expresaron la necesidad de afinar la escucha y el contacto con los sectores de la población más castigados por el gobierno nacional

11 de abril 2026 · 18:16hs
El congreso del Partido Socialista se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.

El congreso del Partido Socialista se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.

En el marco de su congreso anual ordinario, que reunió a más de 1.000 dirigentes y militantes en la ciudad de Santa Fe, el Partido Socialista provincial se mostró unido, movilizado y en alerta, tanto por el devenir de la realidad local como por la situación nacional. Ratificaron su pertenencia al frente Unidos y marcaron la necesidad de fortalecer la coalición, además de instar a prestar atención y a estrechar el contacto con los sectores de la población más castigados por las políticas del gobierno de Javier Milei.

El encuentro, desarrollado en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se inició con el debate en comisiones sobre la realidad nacional y provincial, para cerrar con un plenario en el que se compartieron los informes de cada grupo de discusión. También se desarrolló un reconocimiento por los 130 años de la fundación del partido de la rosa, que se cumplen en 2026.

Los principales referentes del espacio tomaron la palabra y dejaron consideraciones sobre la actualidad nacional y el presente del frente Unidos, además de resaltar la cohesión del espacio.

Mensaje de compromiso

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, valoró la unidad partidaria: “Es un ejemplo que debe llenarnos de orgullo y este encuentro nos tiene que dar más fuerza para volver a nuestras localidades y transmitir un mensaje de esperanza y compromiso, de que compartimos una historia donde protagonizamos las vivencias más humanas, más participativas, una trayectoria que alumbró las mejores políticas públicas. Por eso, hoy seguimos teniendo el mandato de recorrer la provincia, de mirar a los ojos y apretar las manos de quienes sufren y pasan necesidades y, sobre todo, escuchar y trabajar para cambiar esa realidad”.

A su vez, resaltó que el socialismo ocupa en la actualidad “muchos lugares de decisión a lo largo y ancho de Santa Fe” y llamó a hacer “un trabajo impecable, a asumir todas las responsabilidades, a dar todas las respuestas para que 2027 nos encuentre enteros, con estrategia, organización, con convicción y ganas de crear futuro en cada localidad de la provincia. No hay una alianza política fuerte si los partidos que la componen no lo son, y ahí el rol del socialismo es indudable”.

Por su parte, el secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco, afirmó que tras, “la década perdida kirchnerista y la exclusión social salvaje de los libertarios, las ideas socialistas están más vigentes que nunca”, pero señaló que para ello “hay que construir una alternativa, una agenda que tenga que ver con la recomposición del tejido social, cubrir la canasta básica y garantizar el acceso a la salud y a la educación”.

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“La Argentina de 2026 no es la de 2024”, dijo y, ya en el plano provincial, advirtió sobre la necesidad de “tener un mensaje austero y capacidad de escucha con los que la pasan mal".

“Después de más dos años de gestión de Unidos, necesitamos discutir cuáles son las prioridades. No hay que cancelar la diferencia, hay que darle lugar y salir hacia adelante y también para afuera. Un socialismo protagonista, que discuta y plantee las diferencias, para asegurar un frente Unidos de largo plazo”, arengó.

El diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti llamó a “defender la democracia de los peligros autoritarios que la acechan en el presente”. En ese marco, reivindicó “la tradición frentista del socialismo” y recordó la confluencia de doce partidos en Unidos.

“No es fácil hacer congeniar a tantas organizaciones, pero no tengo dudas de que es el único camino para avanzar hacia una mejor Santa Fe. Este gobierno provincial construye hospitales, escuelas, acueductos y rutas. Si hay críticas, hay que plantearlas con sentido constructivo”, señaló, y puso como ejemplo la elaboración de la nueva ley orgánica de municipios, aprobada días atrás, y la sanción de la nueva Constitución provincial: “El socialismo debe incidir positivamente en la gestión de Unidos para lograr mejores resultados, debatiendo, proponiendo y construyendo consensos”.

En sintonía, el senador por el departamento La Capital, Julio Francisco Garibaldi, también puso el acento en la experiencia frentista: “No todos pensamos siempre lo mismo de todos los temas. Y allí está el rol del socialismo en la defensa de la seguridad, de la producción con desarrollo económico e inclusión y de un Estado eficiente con la gente adentro; en garantizar ese rumbo donde la gente está en el centro, ya sea un gobierno local, el ámbito legislativo o el Ejecutivo provincial”.

"En un contexto en el que mucha gente la está pasando mal, la política está obligada a dar respuesta y el socialismo es una herramienta para cambiar esa realidad, como lo demuestran sus 130 años de historia. Para eso, hace falta un PS fuerte, unido y con objetivos claros, que aporte fortaleza a Unidos y siga transformando a Santa Fe”, sostuvo el legislador.

>> Leer más: El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por su parte, Varinia Drisun, secretaria general adjunta del Partido Socialista, destacó la presencia de la fuerza en Concejos Deliberantes, en municipios y comunas, en la Legislatura y en la Convención Constituyente.

“Siempre con un rol fundamental, estudiando los temas, escuchando y proponiendo. También formamos parte del gobierno provincial, con ministros, secretarios, segundas y terceras líneas, con equipos técnicos que se han formado en las gestiones del Frente Progresista”, aseveró. Y destacó el hecho de que, en el actual contexto nacional, el socialismo integra un gobierno provincial “que defiende la idea del Estado, que defiende la salud, la educación, la cultura y los derechos humanos”, por lo que llamó a “seguir defendiendo los valores y las ideas socialistas dentro de Unidos, siempre con disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos”.

A su turno, el diputado nacional Esteban Paulón sostuvo que la Argentina “necesita una transformación profunda que no es la de Milei, quien destruye al Estado, cuestiona los consensos democráticos y carece de un proyecto de país”.

En ese marco, consideró que “la voz relevante que tiene hoy el Partido Socialista en el debate público no es producto de la casualidad, de la suerte o del talento de ningún dirigente en particular sino de 130 años de historia, coherencia, militancia, de inserción en la sociedad, de fuerza y espíritu para transformar la realidad".

"El socialismo tiene un proyecto para todo el país porque Santa Fe no es una isla y no se salva sola, tiene que ser parte de un proyecto de transformación colectiva, que priorice la educación y la salud, que defienda a las mujeres y a las disidencias, a los trabajadores”, cerró.

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