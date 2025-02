Con Rafael Bielsa caído, el PJ evalúa dos candidatos para las convencionales

Marcelo Lewandowski , quien encabezará su lista en alianza con Igual y participación de Rubén Giustinani y el MID, fue uno de los buscados por el PJ para que sea el N°1 en la lista de unidad. Sin embargo, no hubo ninguna chance de acuerdo y competirá por la suya.

El ex canciller de Néstor Kirchner fue un nombre que se arrimó a los primeros borradores desde que en noviembre se aprobó la reforma constitucional. Una apuesta fuerte por ser una figura fuerte en el peronismo santafesino, con una candidatura a gobernador, y de una familia de renombre para Rosario.

Ya en diciembre tuvo propuestas formales, y lo sedujo volver a la arena política y para un evento tan importante como la reforma constituyente, aunque había algunos impedimentos personales y de sostén de la candidatura que alejaron la opción.

giulianox.jpg Diego Giuliano es una de las alternativas para encabezar la lista de Unión por la Patria

En la última semana, previo al cierre de alianzas, se reflotó su nombre como opción de la mano de la gestión de Agustín Rossi. Este martes al mediodía todo se volvió a enfriar y el rechazo se impuso en la discusión. Fuentes del PJ provincial confirmaron a La Capital que Bielsa declinó la oferta: “No va Rafael”.

Otro dirigente sostuvo: "Él manda mensajes y dice 'no', pero es bastante intermitente lo que hace. Entiendo que no va a jugar". Salvo que sorprenda con una "bielseada", no compite, decían con ironía en el peronismo.

Las alternativas

Ante esta negativa, surgen otras opciones. A tres días del cierre de listas, la alianza Unión por la Patria sigue analizando al mejor candidato para encabezar la lista. Entre las opciones que ya se venían barajando días atrás está el diputado nacional, exministro de Transporte y exconcejal de Rosario, Diego Giuliano.

El presidente del Frente Renovador a nivel nacional obtuvo el aval de Sergio Massa para que el partido se sume a la alianza Unión por la Patria. Giuliano, con un gran activo que es ser constitucionalista avisa que quiere encabezar la lista por más que choque con resistencias internas por ejemplo de La Cámpora. Para eso pide un "piso de unidad mínima".

Hablando de unidad, no descartan novedades en la alianza y que el espacio de centroizquierda Ciudad Futura se sume. En este caso, Juan Monteverde podría encarnar el primer lugar de la lista. El ex candidato a intendente, que jugó un mano a mano peleado con Pablo Javkin, puede terminar, tras varias idas y vueltas, siendo candidato por la alianza oficial del peronismo.