Cippec celebró su cena anual y presentó su agenda para el futuro en Argentina

El evento, que marcó el inicio de gestión de Luciano Laspina, reunió a referentes políticos, empresarios y sindicales con eje en el crecimiento y las reformas

El Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento ( Cippec ) reunió a más de 1.000 referentes de la política, el empresariado, la diplomacia y el sindicalismo en su Cena Anual 2026 . El evento se realizó el 20 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y marcó el inicio de una nueva etapa institucional bajo la dirección ejecutiva de Luciano Laspina.

Bajo el lema "Crecer o crecer", la organización planteó la necesidad de avanzar en una agenda de reformas y construir consensos políticos duraderos para impulsar el desarrollo de la Argentina.

Laspina y José Orlando, presidente del Consejo de Administración de Cippec, encabezaron el encuentro. Durante su discurso, el nuevo director ejecutivo sostuvo que "la gran tarea es construir una visión de futuro compartida" y destacó la importancia de combinar las reformas actuales con una planificación de largo plazo.

El economista afirmó que el Gobierno avanzó en medidas como la desintermediación de planes sociales, la simplificación de trámites y la reforma laboral, y señaló que otras transformaciones clave —como la previsional, la impositiva y la del régimen fiscal federal— aún esperan su implementación. "De estas reformas dependen la solvencia fiscal, la competitividad y el desarrollo del país", aseguró.

En ese marco, Laspina planteó la necesidad de diseñar una hoja de ruta para los próximos diez años. "Nuestro rol exige ir más allá de la agenda del presente y construir una agenda del futuro", afirmó.

Desde Cippec remarcaron que el desafío incluye atender las urgencias económicas, avanzar en reformas estructurales y consolidar una visión de desarrollo basada en el progreso, la integración y la inclusión.

Por su parte, Orlando sostuvo que el país atraviesa una oportunidad clave y subrayó que el crecimiento no depende solo de los recursos naturales. "Los países crecen cuando promueven políticas que incentivan la creatividad y la iniciativa económica", afirmó.

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Un llamado a consensos básicos

Durante el encuentro, Cippec impulsó un acuerdo político amplio como condición para sostener el crecimiento. "Los argentinos necesitamos un acuerdo básico y duradero, no entre quienes piensan igual, sino entre quienes piensan distinto", planteó Laspina.

El planteo incluyó compromisos concretos como respetar contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit. "Sin reglas y sin acuerdos no hay futuro2, concluyó.

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El economista también propuso una transición hacia una economía más orientada a los mercados externos, basada en el fortalecimiento del entramado productivo actual. "La nueva economía debe construirse sobre las capacidades existentes", indicó.

Amplia participación política y empresarial

La Cena Anual de Cippec volvió a mostrar una amplia convocatoria multisectorial. Participaron ministros nacionales como Sandra Petovello, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También asistieron los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, además de legisladores nacionales de distintos espacios políticos, entre ellos Cristian Ritondo, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Massot.

El evento contó con la presencia de dirigentes como María Eugenia Vidal, Marco Lavagna, Emilio Monzó y Federico Pinedo, entre otros referentes políticos. En representación del sector sindical participaron Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA).

A nivel internacional, asistieron embajadores de más de 30 países y representantes de organismos multilaterales como el BID, CAF, CEPAL, ONU y UNICEF.

La convocatoria reflejó el carácter plural de Cippec y consolidó el evento como un espacio de diálogo entre sectores clave para el diseño de políticas públicas en la Argentina.