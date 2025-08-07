La Capital | Política | Santa Fe

Cierran los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

El socialismo va dentro de Provincias Unidas, la alianza impulsada por Pullaro. El peronismo juega con la marca Fuerza Patria y los libertarios van con sello propio

7 de agosto 2025 · 19:47hs
Con la presentación de alianzas se va aclarando el panorama electoral en Santa Fe

Con la presentación de alianzas se va aclarando el panorama electoral en Santa Fe, que terminará de completarse el 17 de agosto, con la presentación de listas. 

Con el cierre de alianzas se va delineando la oferta que tendrán a mano los votantes de la provincia de Santa Fe en las elecciones de diputados nacionales del 26 de octubre.

El plazo para la presentación de frentes vence este jueves a las 24. De todos modos, para tener el mapa completo habrá que esperar al 17 de agosto. Ese día será el cierre de listas.

Negociaciones contrarreloj en Unidos

El oficialismo santafesino irá con la marca Provincias Unidas, el frente que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro junto a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).

Con la UCR, el PRO y otros partidos confirmados desde el primer momento, la novedad de las últimas horas es que el Partido Socialista (PS) decidió incorporarse a la alianza.

Este miércoles, la junta provincial del PS no llegó a un acuerdo y mandató a una mesa política para que continúe la negociación con el radicalismo y tome la decisión.

La discusión en el PS transcurrió por dos andariveles. Uno es el perfil de la herramienta. Más allá de la expectativa con respecto a 2027, en el corto plazo los gobernadores no quieren hacer oposición dura. Buscan un bloque para negociar sin intermediarios con Milei por fondos para sus provincias y las reformas que pretende impulsar el libertario.

Eso entra en tensión con la postura más de oposición frontal que adoptó el socialismo en el Congreso, que lo llevó a ubicarse mucho más cerca de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda que del radicalismo y el PRO.

La otra discusión, más terrenal, es sobre el armado de la lista. Pullaro abrió la ronda de negociaciones desde una posición de fuerza. Le ofreció a su vicegobernadora Gisela Scaglia, también presidenta del PRO, encabezar la lista, se guardó el segundo puesto para alguien de su confianza y le ofreció al PS el tercer lugar.

En una competencia de final abierto con La Libertad Avanza y el peronismo, el tercer lugar es posible si el oficialismo hace una gran elección, pero no está para nada asegurado.

Conscientes del riesgo, la conducción del PS, encabezada por Joaquín Blanco y Varinia Drisun, pidió el segundo lugar y se lo concedieron.

En ese lugar el socialismo pondrá a Pablo Farías, una de sus principales espadas legislativas. Fue ministro de Gobierno durante la gestión de Miguel Lifschitz y de hecho lo reemplazó como presidente de la Cámara de Diputados cuando el exjefe de la Casa Gris murió por complicaciones del Covid. Hoy Farías es presidente del bloque de Unidos en la Cámara baja provincial y convencional constituyente.

En el tercer lugar se perfila la diputada nacional Melina Giorgi, del espacio de Pullaro. “Es altamente probable”, dijeron desde el entorno del gobernador. En el cuarto puesto irá Rogelio Biazzi , de Creo, el partido del intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Por lo pronto, Scaglia dijo que es honor que la consideren para el puesto y aseguró que no será una candidata testimonial. "Haré lo que haya que hacer en un momento de la Argentina que requiere liderazgos que puedan hablar desde el interior de la provincia, que puedan hablar de lo que nos pasa y de lo que le pasa a la gente”, expresó.

Con la incorporación del socialismo los accionistas principales de Unidos irán juntos a las elecciones de medio término. Aunque en todos los campamentos intentaban minimizar el impacto de que la UCR, el PRO y el socialismo tomaran caminos electorales diferentes, sí hubiera repercutido en la Constituyente y en la gestión.

La marca del peronismo

El peronismo santafesino conformó el frente Fuerza Patria, la marca que debutará en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Los partidos que integran Fuerza Patria son: Partido Justicialista, el Frente Renovador, Partido Santafesino 100%, Ciudad Futura, Partido Solidario, Partido Principios y Valores, Frente Grande, Partido Progreso Social, Instrumento de Unidad popular, Patria Grande y el Partido Federal. También cuenta con la adhesión del Movimiento Nacional Alfonsinista.

En el comunicado aparecen partidos y no espacios internos o agrupaciones. Por eso no figuran movimientos como el Movimiento Evita, La Corriente + o La Cámpora.

Asimismo, Activemos, el espacio de Marcelo Lewandowski, mantuvo contactos con fuerzas que integran el armado electoral peronista, pero no está claro si volverá a jugar en el marco del PJ después de competir por afuera en la elección de constituyentes.

En tanto, el sector del exgobernador y actual diputado provincial Omar Perotti recurrió a la vía judicial para que el PJ informe cómo se armará la lista de diputados, al suspenderse las Paso.

El comunicado emitido por el PJ de Santa Fe enfatiza: “Nos unimos con la convicción profunda de representar a los trabajadores, las y los jubilados, las y los docentes, a quienes producen, a quienes estudian y a todas las familias que sufren la crueldad del ajuste impuesto por Javier Milei y la sumisión de Maximiliano Pullaro a esa doctrina de hambre, exclusión y muerte”.

Hoy aparecen dos candidatos anotados. Uno es el exjefe de Gabinete Agustín Rossi, que sostiene que tiene el nivel de experiencia y conocimiento para encabezar. El otro, el diputado nacional Eduardo Toniolli, que busca repetir la fórmula de unidad con renovación que le funcionó a su aliado Juan Monteverde en las elecciones de constituyentes y de concejales.

Se verá si es alguno de ellos o aparece alguna sorpresa. La Cámpora, el Frente Renovador y los intendentes también buscan su lugar en la lista.

Libertarios, la izquierda y una fuerza del campo

Por su lado, La Libertad Avanza se saltea el trámite de inscripción de alianzas y va directamente al 17 de agosto, ya que competirá con su propio sello, sin aliados.

Todo indica que encabezará la boleta la diputada nacional Romina Diez, pese a que todavía tiene dos años más de mandato. Será una prueba para la presidenta de LLA en Santa Fe, que aspira a ser candidata a gobernadora en 2027. A diferencia de 2023, no estará el apellido Milei en la boleta.

En tanto, también se presentó el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), que llevará como cabeza de lista a Carlos del Frade. El periodista y diputado provincial estará acompañado por Gabriela Sosa y Luciano Vigoni.

Integran el FAS la Liga de los Pueblos Libres, el Movimiento Libres del Sur, Pares, Partido Comunista Revolucionario PCR-PTP, Bases (PS), Alfonsinismo Auténtico, Encuentro por Rosario, SI, Partido Comunista y Concejalía Popular.

En la misma zona del espectro ideológico competirá el Frente de Izquierda (FIT), integrado por el PTS, el Partido Obrero y otras fuerzas. El primer lugar es para Franco Casasola, docente, exintegrante de la comisión directiva de Amsafe Rosario y candidato a convencional constituyente por el departamento Rosario.

Una novedad de la elección será un frente que busca representar al sector agropecuario. Es Sembrar Libertad, que impulsa como primera candidata a Soledad Aramendi, titular de la Sociedad Rural de Rosario. El armador del espacio es Eduardo Maradona, titular de la Federación Gremial del Comercio e Industria de la ciudad.

Sin embargo, habrá que esperar hasta este viernes para ver cuántos frentes se presentan y hasta el 17 de agosto para tener el panorama electoral completo. Por ejemplo, se rumorea que la diputada provincial y convencional constituyente Amalia Granata también jugará en octubre, pero en su entorno no aseguran que vaya a competir.

>> Leer más: ¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Hospital Garrahan y las universidades?

Este año se renuevan 9 de las 19 bancas que tiene Santa Fe en la Cámara de Diputados. Cumplen su mandato los radicales Mario Barletta (que se abrió del bloque de la UCR y armó un bloque propio) y Melina Giorgi (que reemplazó a Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia), los amarillos Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz (que armó un bloque llamado Futuro y Libertad), Roberto Mirabella (ex-Unión por la Patria, ahora Defendeamos Santa Fe), Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli, y la socialista Mónica Fein.

