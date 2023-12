Carolina Losada se mostró en contra de bajar el sueldo de los políticos

La senadora nacional por Santa Fe admitió que no está de acuerdo con que le recorten el sueldo como funcionaria pero sí que se recorten los "ñoquis" y los viajes al exterior de los legisladores.

La senador nacional por Santa Fe Carolina Losada aseguró que no está de acuerdo con que bajen los sueldos de los funcionarios públicos y afirmó que gana “muchísimo menos de lo que ganaba cuando era periodista” . De este modo, destacó que hay que dirigir el ajuste sobre los gastos de la política y sobre “los ñoquis” y “los excesos” de los legisladores.

Según Losada, lo que está mal en la política "no son los sueldos, porque si no los únicos que puedan ser políticos van a ser aquellos que son millonarios o que se dedican a otra cosa al mismo tiempo”, dijo en declaraciones a Neura Radio 89.7 y afirmó que le dedica todo su tiempo a la actividad pública: "Si vos querés gente part-time o que viva de otra cosa, bueno, la política sería transformada en un lugar para una elite de gente millonaria que puede no vivir de su trabajo”, explicó.