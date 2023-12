Brusco giro diplomático: Argentina no ingresará a los Brics

Siguiendo lo planteado en campaña, el gobierno argentino confirmó este viernes que Argentina no ingresará al bloque político y económico conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics). Con la firma de Javier Milei, se enviaron cartas a los distintos mandatarios que conforman el grupo comunicando la decisión de no incorporar a la Argentina en aquel el espacio ya que no se considera que la acción sea "oportuna".