Balza no quiere a las Fuerzas Armadas en Rosario: "Donde se hizo tuvo resultados negativos"

El ex jefe del Ejército dijo que en ninguna parte del mundo tienen "armamento y capacidad para actuar contra el flagelo del narcoterrorismo".

El ex jefe del Ejército Martín Balza aseveró que las Fuerzas Armadas no tienen, en ninguna parte del mundo, "armamento y capacidad para actuar contra el flagelo del narcoterrorismo", al tiempo que dijo estar en contra de una posible intervención del Ejército en Rosario.

"Las Fuerzas Armadas argentinas no tienen ni por misión ni estructura ni despliegue ni instrucción ni armamento una capacidad para actuar contra el narcotráfico. En donde se empleó tuvo resultados negativos", planteó el militar, también ex embajador de Colombia y Costa Rica.

En el mismo sentido, indicó: "Veo a las Fuerzas Armadas (nacionales) comprometidas con la esencia de los valores republicanos y la función que cumplen".

"Si todos los organismos no pueden solucionar lo que pasa en Rosario, lo último que queda en el monopolio legal son las fuerzas armadas. ¿Tan terrible es la situación que con la Policía no se puede controlar?", recalcó, para añadir: "Pongo el caso de Colombia. ¿Se terminó el narcotráfico? No. ¿Se incrementó? Sí".

La normativa vigente indica que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos internos y solo están habilitadas para prestar colaboración logística o coordinación de efectivos.