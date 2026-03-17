Aumentó otro clásico rosarino: nueva tarifa para los botes del Laguito

La Ciudad
Denuncia por trapitos: el municipio registró más de 9 mil actas en 2025
POLICIALES
Fran Riquelme y violencia narco en la zona noroeste: empezó el juicio con 12 pedidos de perpetua
Salud
Detectan el primer caso de viruela del mono más severa en Argentina: síntomas y prevención
La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes
Policiales
Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta
Policiales
Crimen en Cabín 9: asesinada a balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar
Policiales
La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro
Ovación
La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?
Ovación
Newell's no tiene paz: Guch sufre una contusión y no viajó para el partido ante Lanús
Policiales
Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas
Información General
Abogada argentina acusada de racismo en Brasil: podría pasar 6 años en prisión
Economía
Milei pidió a los ahorristas: "Saquen los dólares del colchón"
El Mundo
Trump redobló la amenaza: dijo que sería "un gran honor" tomar Cuba
Economía
Reforma laboral: un fallo declaró inconstitucional las nuevas indemnizaciones
Economía
En el Gran Rosario, construir cuesta cerca de $900 mil el metro cuadrado
La Región
Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo
Información General
Descubren una grabación del canto de una ballena de hace casi 80 años
Información General
Una investigación asegura que descubrieron la identidad de Banksy
Policiales
Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía de un boliche
Ovación
La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en EEUU