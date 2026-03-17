Aumentó otro clásico rosarino: nueva tarifa para los botes del Laguito El Concejo fijó en 15 mil pesos el paseo de 30 minutos para hasta tres personas, tras un pedido de actualización presentado por la cooperativa que explota el servicio. 17 de marzo 2026 · 14:53hs

Foto: La Capital/ Archivo Celina M. Lovera Los botes del Laguito del Parque Independencia tienen nueva tarifa

Los botes a pedal del Laguito del Parque Independencia tienen nueva tarifa. El plan de fin de semana que disfrutan tanto rosarinos como turistas saldrá un poco más caro desde este martes. La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal fijó el valor del paseo en 15.000 pesos por 30 minutos para hasta tres personas, un incremento respecto de los 12.500 pesos que venía cobrando la Cooperativa Bicicletas Acuáticas desde noviembre del año pasado.

La decisión la tomó la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal. El pasado 9 de marzo, representantes de la Cooperativa Bicicletas Acuáticas del Parque Independencia se sentaron ante los concejales a explicar una realidad que venían arrastrando desde noviembre de 2025: los costos subieron, la tarifa no. Insumos, seguros, mantenimiento de las embarcaciones, personal, inflación. El pedido fue concreto: un aumento del 22%, que hubiera llevado el precio a 15.250 pesos. La comisión aprobó un valor algo menor y dejó el resto en estudio.

Los argumentos del pedido de aumento de tarifa Al argumento económico, la cooperativa sumó otro dato que complica la ecuación: cada vez hay más personas que usan el servicio sin pagar. La presentación de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) creció cerca de un 40%, y las delegaciones escolares acceden sin cargo o con una reducción del 50%. Un servicio con más costos y más excepciones es una cuenta difícil de cerrar.

La cooperativa también aprovechó para dejar sobre la mesa otro reclamo pendiente: un estudio de factibilidad para trasladar el muelle de acceso a las embarcaciones con salida desde bulevar Oroño.