Baclini aseguró que "hay que investigar el delito desde los movimientos de capitales"

El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, sostuvo que a las bandas narco hay que investigarlas desde el movimiento de capitales, al tiempo que se mostró a favor de la desfederalización del narcomenudeo para que esa investigación pase a la órbita provincial.

"Estas cabezas del delito organizado hay que investigarlas desde el movimiento de capitales. Si no damos un paso adelante, vamos a estar dando vueltas en los delitos comunes en lugar de apuntar a una forma distinta de investigar al narcotráfico", sentenció el funcionario al ser consultado por el debate de la ley de narcomenudeo que impulsó el gobernador Miguel Lifschitz, pero que cuenta con algunas objeciones desde la clase política y la Corte Suprema provincial.





En declaraciones al programa "Los días contados", que se emite por Canal 5, detalló que cuando la policía provincial interviene por casos de violencia en los barrios, observan que tienen "una capacidad de intervención limitada" y que les "está faltando una pata".





Para eso, Baclini puso como ejemplo la tarea coordinada que realiza el Ministerio de Seguridad con la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar). "Montamos una oficina de análisis en la que trabajamos en conjunto con la Procunar para intercambiar y analizar datos sobre el territorio", indicó, al tiempo que se preguntó: "No encuentro explicación constitucional por la que los delitos por drogas no puedan estar en otra órbita que no sea la Federal".

Asimismo, Baclini agregó que "para poder ejercer cierta perspectiva tenemos que tener faltas a nuestro cargo, delitos cometidos por menores y la ley de desfederalización. Porque cuando vamos a ver cuál es el delito de esa banda que se investiga, vemos que son problemas de microtráfico".