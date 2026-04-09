La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios

En primer término, Diputados aprobó el proyecto sólo con los votos de Unidos. El PJ y otros bloques opositores se pronunciaron en contra. El Senado convalidó cambios técnicos en el texto inicial

La Cámara de Diputados de la provincia fue el escenario de un debate áspero sobre la ley orgánica de municipios, la primera derivada de la reforma constitucional.

En medio de un clima tenso entre el oficialismo y la oposición, la Legislatura santafesina dio este jueves sanción definitiva a la ley orgánica de municipios , la primera norma derivada de la reforma constitucional de 2025.

El debate comenzó en la Cámara de Diputados, que trató el proyecto aprobado por el Senado .

Unidos impuso su mayoría y la norma fue aprobada por 30 votos a favor —el bloque oficialista más un puñado de aliados—, 17 en contra y ninguna abstención. El texto fue girado luego al Senado, que le dio sanción definitiva.

Es que el miércoles pasado el plenario de comisiones de Diputados introdujo modificaciones menores a la norma, que obligó a que volviera a la Cámara de origen.

El debate de la ley de municipios

El diputado socialista Joaquín Blanco actuó como miembro informante del proyecto.

“Estamos sancionando una gran ley, infinitamente superior al mensaje del Ejecutivo”, dijo el jefe del bloque del PS.

Blanco destacó que uno de los aspectos centrales de la ley, la estructura institucional de los municipios, “tiene amplísimo consenso”.

El legislador sostuvo que la norma incentiva la participación política y garantiza la representación de las minorías, resaltó que ordena las transiciones y también le envió un tiro por elevación al concejal rosarino Juan Monteverde por su propuesta de que la provincia financie el sistema de salud de Rosario.

“La autonomía no es para pelear más recursos, tiene que ver con la concertación, con la cooperación”, planteó el constituyente de 2025, que intentó bajarle el tono a las diferencias con el peronismo.

“Estamos haciendo historia. Tenemos una larga tradición de avances normativos relacionados con lo mejor del municipalismo”, concluyó.

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En el peronismo salieron a argumentar el voto en contra del proyecto.

“No estamos dispuestos a convalidar una cáscara vacía, se nos está proponiendo una autonomía de papel”, dijo Marcos Corach.

“Es una autonomía sin recursos ni herramientas. No queremos una autonomía incompleta, declamativa. Mientras no se discuta cómo se distribuye la torta en la provincia de Santa Fe, cualquier ley orgánica de municipios será un simulacro”, planteó el ministro de Gestión Pública durante el gobierno de Omar Perotti.

El peronismo presentó su propio proyecto, que contenía una cláusula transitoria para aumentar los recursos que reciben los municipios hasta que se dicte una ley de coparticipación provincial. Sin embargo, Unidos dejó esa discusión para más adelante.

“Es una trampa, transfieren responsabilidad sin transferir poder ni recursos”, afirmó Corach, quien señaló que el oficialismo dejó de lado su actitud dialoguista. “No tuvieron más ganas de hablar, se les apagó el chip”, cuestionó.

En esa línea, Lucila de Ponti afirmó que la ley es “otra oportunidad perdida”. “No hubo voluntad del oficialismo de que la oposición acompañe. No fuimos convocados nosotros ni nuestros intendentes a colaborar en la redacción de la nroma”, advirtió la referente del Movimiento Evita, que también formó parte de la Convención Constituyente.

“La ley es vaga, dice lo mismo que la Constitución, y no genera certidumbre a los gobiernos locales”, sostuvo De Ponti, quien apuntó contra el oficialismo por las discusiones de la alianza: “La institucionalidad de la provincia de Santa Fe no puede ser rehén de la resolución de sus conflictos internos”.

El proyecto también cosechó cuestionamientos por derecha y por izquierda. Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), explicó el voto negativo de la bancada.

“Es una muy mala ley, pese al esfuerzo de la oposición por intentar mejorarla. No está la cuestión de la coparticipación, de la distribución de recursos y obras públicas”, criticó.

Silvia Malfesi argumentó el rechazo de Somos Vida, la bancada de Amalia Granata. En su opinión, la ley “va más allá de la organización del poder” y “pretende imprimir ideología en el ejercicio del poder”. Puso como ejemplo conceptos como regulación, plusvalía y derecho a la ciudad.

Un marco para la autonomía

La ley orgánica de municipios establece el marco general de funcionamiento, las competencias y organización institucional de los gobiernos locales de Santa Fe.

La norma fija que cualquier transferencia de competencias desde la provincia debe contar con acuerdo legislativo y se deben garantizar los recursos necesarios.

De acuerdo a la ley, los municipios tienen como funciones principales controlar y regular los servicios públicos locales, planificar y ordenar el territorio, desarrollar políticas ambientales, promover el desarrollo productivo y proteger a consumidores y usuarios.

La norma también establece la cantidad de integrantes que tendrá el órgano legislativo según la cantidad de la población. Los mandatos del intendente y los legisladores locales durarán cuatro años y tienen la posibilidad de una reelección consecutiva.

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La ley regulará el funcionamiento a aquellos municipios con menos de 10 mil habitantes y aquellos con una población superior que no dicten su carta orgánica.

También servirá de forma supletoria para las Constituciones locales. Rosario ya puso en marcha ese proceso, que tomará un nuevo impulso después de las elecciones de 2027.

Luego de la sanción de la ley de municipios, Unidos apunta a discutir la ley del régimen electoral, otra norma clave derivada de la reforma constitucional.

Esa norma deberá definir qué ocurrirá con las Paso, si se modifica la boleta única y cuáles son los pisos electorales para ingresar en el reparto de bancas.