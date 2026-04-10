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Una falsa agente turística quedó detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Ofrecía viajes en redes sociales, los cancelaba y no devolvía el dinero. Hubo 19 damnificados y se investigan más casos. La acusada quedó en prisión preventiva

10 de abril 2026 · 08:23hs
La acusada de vender viajes falsos a nombre de una agencia turística fue imputada en los tribunales de Santa Fe.

La acusada de vender viajes falsos a nombre de una agencia turística fue imputada en los tribunales de Santa Fe.

La oferta de paquetes turísticos con viajes en el país y al exterior tentó a varios clientes santafesinos que encontraron las promociones en redes sociales. Pero luego de realizar pagos por transferencia, la agente turística que los había atendido dilataba o cancelaba los tours sin ningún tipo de reintegro. Por esas maniobras que perjudicaron a una veintena de personas en más de 16 millones de pesos, una mujer de 44 años fue imputada y quedó presa en la ciudad de Santa Fe acusada de estafas reiteradas.

La medida fue dispuesta en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. La acusada es una mujer de 44 años de la que sólo se dieron a conocer sus iniciales: A.G. El fiscal Agustín Nigro la acusó de gestionar perfiles falsos en redes sociales para promocionar paseos por la Argentina y destinos en el exterior.

>>Leer más: Pix bajo la lupa: las estafas que buscan engañar a turistas argentinos en Brasil

Se le atribuyó haberse apoderado de más de 16 millones de pesos transferidos por 19 clientes cuyos paseos dilató o canceló sin hacer los reintegros correspondientes. El juez Nicolás Falkenberg dio curso a la imputación y dictó la prisión preventiva de la acusada como autora de 19 hechos de estafa.

El caso se inició el 18 de febrero del año pasado cuando una víctima denunció que había contratado un paquete turístico a través de la red social Instagram con una supuesta empresa, pero luego de efectuar el pago el viaje nunca se concretó y la vendedora dejó de responder sus mensajes y reclamos. La investigación avanzó hasta detectar cerca de veinte damnificados por la misma maniobra.

La foto prometida

Así, según indicó el fiscal Nigro tras la audiencia, al menos desde febrero de 2025 la mujer gestionó perfiles en redes sociales a nombre de una supuesta agencia de viajes. “Con fotografías de experiencias exitosas —indicó el funcionario—, promocionaba paseos por la Argentina y destinos en el exterior a precios convenientes”.

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“Una vez que los potenciales clientes se contactaban con la imputada, las conversaciones continuaban a través de comunicaciones telefónicas”, especificó. Para contratar los viajes la falsa agente exigía pagos por transferencia a cuentas de las que ella es titular en diferentes billeteras virtuales.

La pesquisa arrojó que al acercarse la fecha de cada tour “la investigada dilataba esa salida o directamente la cancelaba mediante excusas”. Con el paso del tiempo, los servicios no fueron prestados y tampoco se reintegró el dinero transferido por las víctimas. Según detalló el representante del Ministerio Público de la Acusación, se trabaja sobre más denuncias de estafas cometidas con la misma modalidad delictiva.

A.G. fue detenida el martes de la semana pasada tras un allanamiento que se realizó en la ciudad de Santa Fe con la participación de personal de la Sección Delitos Informáticos de la Policía de Investigaciones. En ese procedimiento se secuestraron elementos de interés para la investigación como un teléfono celular, una notebook, material publicitario, un posnet y dinero en efectivo en distintas monedas.

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