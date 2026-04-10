Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

La hermana de Gabriel Beauvallet hizo la denuncia luego del ingreso a su casa con un cerrajero. Buscan definir si se trató de un homicidio

La muerte se confirmó este jueves en Arévalo al 7100.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzó a analizar este jueves la denuncia sobre la muerte dudosa de un hombre dentro de su casa de la zona oeste rosarina. La investigación se abrió a partir del testimonio de familiares y un operativo policial realizado a pocas cuadras de avenida Circunvalación.

El deceso de Gabriel Marcos Beauvallet despertó sospechas sobre un homicidio en Arévalo al 7100 . Luego del procedimiento de las fuerzas de seguridad provinciales, el caso quedó en manos de la fiscal Noelia Navone .

La versión preliminar indica que el hombre de 58 años falleció dentro del domicilio en una fecha indeterminada . Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se hizo cargo de la primera inspección del cuerpo, aunque no se pudo establecer la causa de muerte en esta instancia.

La investigación se puso en marcha a partir de la declaración de la hermana de Beauvallet. La mujer le contó a la policía que llevaba varios días sin noticias sobre él y decidió ir a visitarlo para averiguar qué le había ocurrido.

Homicidio Arévalo 7100 5 Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

De acuerdo a esta declaración, la testigo no pudo ingresar a la casa de pasillo cuando llegó. Entonces decidió llamar a un cerrajero para que franqueara la puerta principal.

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La mujer descubrió que su hermano estaba tirado en el piso de la vivienda. Más tarde, los médicos del Sies constataron que ya no tenía signos vitales.

Dadas las circunstancias, la investigación pasó a manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la Fiscalía Regional Segunda. En esta instancia, el MPA debe determinar si Beauvallet fue víctima de un crimen o si falleció en otras circunstancias.