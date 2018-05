Erbetta dijo que la ley del narcomenudeo "no resolverá la violencia en los barrios"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, se manifestó en contra de la promulgación de una ley que permita a la Justicia provincial investigar el narcomenudeo, como la que propuso el gorbernador Miguel Lischitz ayer en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura provincial y que disparó opiniones a favor y en contra.

"No es un tema nuevo, es un tema viejo, esta ley viene de la época del gobierno de (Carlos) Menem, es una ley muy particular porque es una suerte de desfederalización de la ley de drogas a la carta, o sea, a opción de cada provincia", explicó Erbetta hoy, en declaraciones al programa "Los días contados" de Canal 5, quien apuntó que la norma no solo no es constitucional sino que es ineficiente.





En ese sentido, el magistrado dijo que "en términos de eficacia, en las provincias en las que se ha adherido, no ha tenido ningún impacto en lo que considero debe ser la concentración de los recursos del Estado para combatir el narcotráfico" y aclaró que, en caso de promulgarse, demandaría recursos extra para el funcionamiento de la Justicia provincial.

Asimismo, indicó que "es algo insólito en términos constitucionales, porque hace que un delito que es federal en una provincia que no adhirió a la ley y sea ordinario en una provincia que adhirió a la ley como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Salta y alguna más", y destacó que en los distritos donde se aplicó no produjo efectos positivos en la lucha contra el narcotráfico.

"Esta ley lo que busca es que los delitos de tenencia, tenencia para consumo y tenencia para comercialización, estos delitos, que no serían los más graves, pasarían a ser competencia de la provincia y habilitarían la intervención de la Justicia provincial", explicó Erbetta, quien ratificó la posición en contra de la norma que expresó cuando se sancionó a nivel nacional.





"Desde que se sancionó, he tenido una posición crítica respecto de la ley, que no soluciona el problema ni lo va a solucionar", enfatizó el juez, y explicó: "Para reducir la violencia entre las bandas no hace falta una ley de narcomenudeo, para eso está la policía, y si queremos combatir la droga hay una división de la policía provincial que trabaja en convenio con la federal".

Erbetta aseguró que la Nación debe darle a la Justicia federal los recursos para que pueda desempañar su labor con eficacia,

e indicó: "Si el problema es que los jueces federales a veces no tienen capacidad de respuesta para dar una orden de allanamiento o porque hay pocos o lo que fuera es un problema del gobierno federal y se tiene que hacer cargo".

Finalmente, aclaró que la decisión o no de que la ley de narcomenudeo se aplique en Santa Fe es "política" y aclaró: "Si toma esta decisión, no puede sumarle a una estructura una carga de trabajo sin pensar en transferir los recursos, más fiscales, más jueces, más presupuesto. No se le puede sumar más trabajo a la Justicia provincial sin proporcionarle recursos".