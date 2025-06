Ausencia presidencial en el Día de la Bandera: Milei no participará del acto en Rosario y elige el Campo de Polo porteño

Desde hace algunos días se sabe que el presidente Javier Milei no estará en Rosario por el Día de la Bandera . Este miércoles, desde Presidencia informaron que el jefe de Estado encabezará este viernes la ceremonia de conmemoración del 205° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano en el Campo Argentino de Polo .

El sábado pasado se supo que Milei no estará en Rosario este 20 de junio. El presidente agradeció la invitación, pero no viajará a Rosario y aún no designó de manera oficial al funcionario nacional que representará a la Casa Rosada en la Cuna de la Bandera.