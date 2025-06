Día de la Bandera: desde 1983, sólo 16 celebraciones contaron con la visita de un presidente

El presidente Javier Milei dijo que no y tendrá ausente en Rosario el próximo 20 de Junio para conmemorar el Día de la Bandera . A pesar de haber asistido en 2024, el jefe de Estado se suma a la larga lista de mandatarios que esquivaron a la ciudad en esta emblemática fecha .

El mandatario nacional agradeció la invitación enviada por la Municipalidad de Rosario, pero anticipó que no estará presente. En un agradable y escueto mensaje comunicó su ausencia y evitó designar a funcionarios para reemplazarlo. “Aún no derivaron a nadie”, dijeron a La Capital desde el Palacio de Los Leones .

La ausencia se enmarca en un escenario donde la tensión social creció luego de la resolución de la Corte Suprema sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, quien sufrió una pena con cárcel por la causa que investigó casos de corrpución en la obra Pública.

Varios sectores políticos, sociales y gremiales manifestaron su rechazo y la exposición del mandatario podría generar un revuelo incensario para La Libertad Avanza a pocos días de las elecciones en Santa Fe.

En esta línea, algunas fuentes cercanas al partido gobernante deslizaron la posible presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las figuras más aceptadas del oficialismo entre los rosarinos.

Quiénes son los presidentes que pegaron el faltazo

Sin embargo, Milei no es el primer presidente que pega el faltazo desde el retorno a la democracia en 1983. Es más sólo hubo 16 asistencias presidenciales, contando la visita del líder libertario en 2024, en 42 conmemoraciones del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.

image.png

Raúl Alfonsín sólo una vez pasó por Rosario para el 20 de Junio, Carlos Menem lo hizo en cinco de sus 10 años como presidente. Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde nunca celebraron el Día de la Bandera en Rosario. Néstor Kirchner intercaló sus presencias durante su presidencia y Cristina Kirchner, los primeros años se ausentó, pero luego tuvo alta participación.

Por su parte, Mauricio Macri sólo faltó una vez, aunque en la última no estuvo en el acto del Monumento. A su vez, Alberto Fernández desistió llegar a Rosario para el 20 de Junio durante su mandato y Javier Milei asistió en su primer año en la Casa Rosada y no lo hará en esta oportunidad.

Con y sin presidente

El 20 de Junio es un día emblemático para Rosario. Desde 1938 se celebra el Día de la Bandera y hace más de 80 años que la ciudad abrazó esta fecha hasta convertirse en feriado inamovible, es decir, una celebración que no se acomoda al mercado del turismo.

La primera visita presidencial fue en 1984. Raúl Alfonsín se presentó ante unas 15 mil personas y encabezó el acto oficial. El presidente radical ya había estado en el Monumento para el cierre de su campaña en 1983 y a menos de un año regresó con un discurso en defensa de la democracia.

Esa jornada fue la única vez que Alfonsín pisó Rosario para un 20 de Junio, los subsiguientes años llenos de turbulencias lo alejaron de la celebración en el Monumento y no fue hasta 1990 que un presidente regresó.

Carlos Menem vino el 20 de Junio de 1990, a casi un año de tomar las riendas de Casa Rosada. Atravesaba una transición y a meses de lanzar el Plan Bónex, el presidente justicialista llamó a la unidad nacional.

Un año más tarde y bajo una copiosa lluvia, Menem regresó a Rosario bajo la ley de convertibilidad (un peso igual a un dólar) impulsada por Domingo Cavallo. La inflación anual había bajado de 2.314% a 84%, pero los trabajadores no registrados alcanzaban el 30%, mientras que la desocupación rondaba el 6%. Aunque se llevó halagos, también la Unión de Trabajadores Desocupados colgó un cartel para el presidente donde se preguntó: “¿Y la revolución productiva dónde está?".

La ausencia de 1992 pasó desapercibida, pero en 1993, regresó. Camino al acto, el exmandatario se encontró una trifulca entre sus seguidores y militantes universitarios, y no pudo participar del acto oficial.

Para ver a un presidente en el palco oficial hay que saltar a 1997, el propio Menem regresó a la ciudad para encabezar el acto por el Día de la Bandera. No había niños jurando por un paro docente y la gente no pudo llegar en colectivos por una huelga de los choferes de la Unión Tranviarios Automotor. Ese acto no fue uno más, ya que luego de las ceremonias tradicionales se dio paso a la colocación de la primera piedra del puente Rosario-Victoria, que terminó de construirse en 2003.

PIEDRA.jpg 20 de junio de 1997. El presidente Menem descubre la piedra fundamental del puente en la cabecera de Rosario. Y promete que esta obra del puente “será una realidad” y que en 1999 cuando termine su gobierno dejará a “la Argentina entre los diez mejores países de al tierra”. Lo primero lo cumplió, lo segundo demás está decir qué ocurrió.

Un año más tarde, en 1998, volvió a Rosario. Primero pasó por las obras del puente y garantizó los trabajos para continuar con la autopista a Córdoba. Más tarde, viajó hasta el Monumento donde ofreció un fuerte discurso político. En 1999 no participó del acto.

Fernando de la Rúa fue presidente poco más de dos años y tanto en 2000 como en 2001 no visitó Rosario para el Día de la Bandera. Eduardo Duhalde, tuvo la oportunidad de hacerlo en 2002, pero tampoco asistió.

El 25 de Mayo, Día de la Revolución de Mayo, Néstor Kirchner asumió la presidencia y casi un mes después se presentó en Rosario para el Día de la Bandera: “Abriré los frentes que haya que abrir para cambiar la Argentina”, señaló ante 30 mil personas, muchas de ellas se llevaron un autógrafo del flamante presidente. En 2004, no visitó la ciudad.

Los últimos 20 años

En 2005, con más de 30 mil asistentes, Kirchner estuvo acompañado por Jorge Obeid y Miguel Lifschitz, que en aquel entonces eran gobernador e intendente, respectivamente. El discurso del santacruceño estuvo plagado de críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI). Al año siguiente, el líder del Frente para la Victoria no volvió a Rosario.

Un grupo de ambientalistas en contra de las pasteras en Entre Ríos se hizo presente en el acto del Día de la Bandera de 2007. Allí estuvo Néstor Kirchner, meses antes de dejar la presidencia y con un discurso emotivo y de unidad.

Nestor Kirchner Cristina Kirchner 2003 Rosario.jpg El presidente Néstor Kirchner, acompañado por Cristina Kirchner, en Rosario, en su último acto del Día de la Bandera como presidente, el 20 de junio de 2007. Foto: Silvina Salinas / La Capital

Cristina Fernández de Kirchner no fue hasta 2010 que llegó a Rosario para el 20 de Junio. En un acto multitudinario, momento cumbre de la popularidad de los gobiernos kirchneristas, bregó por una Argentina con “políticos, legisladores, gobernadores e intendentes que se jueguen junto al pueblo como lo hacía (Manuel) Belgrano”. En 2011, Fernández de Kirchner retornó a la ciudad, pero con la particularidad de que fue la única oradora de un acto con más de 30 mil personas.

Ausente en 2012, Cristina se subió al palco oficial en 2013 para dar un discurso de unos 40 minutos donde ya apuntaba contra la Corte Suprema de Justicia tras el rechazo a la reforma del Consejo de la Magistratura.

La presidenta de la nacion Cristina Fernández de Kirchner presidio el acto de la bandera, hoy en la ciudad de Rosario.(Foto: Francisco Gillén) La presidenta de la nacion Cristina Fernández de Kirchner presidio el acto de la bandera, hoy en la ciudad de Rosario.(Foto: Francisco Gillén)

En 2014, volvió a Rosario para pedir a los dirigentes opositores generar conciencia para defender los intereses nacionales. Mientras que, en 2015, la disputa con los fondos buitre ocupó el centro de la escena en el acto oficial por el 20 de Junio.

Mauricio Macri dijo presente en el acto del 2016 y puso en valor los “cambios basados en objetivos claros y concretos: trabajar juntos para lograr la pobreza cero, para derrotar al narcotráfico que tanto daño le ha causado al país y a Rosario, y para unir a los argentinos”.

macri-4-1.webp

Al año siguiente, con un Monumento vallado y con poco público a sus alrededores, el titular del PRO encabezó el acto y reiteró que su gobierno estaba haciendo "lo que había que hacer”. En ese 2017, el acto duró 30 minutos, lo mínimo que dispone el protocolo.

En 2018 se ausentó y fue en 2019, camino a las elecciones nacionales, que decidió regresar a Rosario, pero no al Monumento. Eligió el Club Ciclón, en la zona sur, para dar un discurso ante chicos y un grupo de periodistas. La sorpresa fue que ante menores eligió criticar a Hugo Moyano, quien conducía la CGT aquellos años.

Los cuatro años que Alberto Fernández condujo la Casa Rosada no visitó Rosario para el 20 de Junio.

Finalmente, en 2024, a siete meses de asumir, Javier Milei se presentó junto a Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, una imagen que no se podrá ver este 2025.