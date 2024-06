Ángel Cappa lapidario sobre el gobierno de Javier Milei: "Es una réplica berreta de Mussolini"

Reafirmando que esa postura no tiene sentido para él, Cappa añadió: “Es jodido apoyar a Milei que es una réplica berreta de Mussolini. Hay que hacerlo, me parece que tienen derecho y nadie les dice nada. Ahora si llegan a opinar en contra ahí se les crea un problema”.

Por otro lado, ante la consulta de las consecuencias que le trajo dar su parecer sobre diferentes temáticas, ahora en contra del gobierno de Milei, el ex técnico también de Racing fue contundente asegurando que nunca se calló a la hora de opinar. “Yo creo que no, no me detuve a pensar en eso. Una vez en el Real Madrid tuve la sugerencia de los dirigentes de que no hable porque yo representaba al club y yo les dije que yo me representó a mí solo. Voy a seguir hablando todo lo que se me ocurra”.

Por último, Cappa se refirió a las declaraciones de Kylian M’bappé quien llamó a que el pueblo francés vote para frenar el avance de la ultraderecha: “Tiene una clarísima relación con Macron y entonces le dice a los jóvenes que tienen que votar porque el asunto es complicado”.

Haciendo referencia a que el flamante delantero del Real Madrid tiene una gran repercusión cada vez que habla, Cappa agregó: “Habla de los dos extremos cuando hay uno solo, por eso no estoy de acuerdo. Lo que si estoy de acuerdo que puede opinar lo que se le de la gana”.