Revés en tribunales: habilitan un fuero cuestionado por la CGT para tratar la reforma laboral

Declararon competente a la Justicia en lo Contencioso Administrativo para tratar los planteos de inconstitucionalidad de 83 artículos de la ley

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, Macarena Marra Giménez , hizo lugar este viernes a una inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró competente a ese fuero para tratar los planteos de inconstitucionalidad de 83 artículos de la reforma laboral por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) .

La disputa sobre cuál fuero debe tratar el tema es clave: para la CGT, los planteos contra la reforma deben recaer en el Laboral, especializado en la materia hace décadas .

Al respecto, la central obrera cuestiona el artículo 79 de la ley promovida por la Casa Rosada, que dispone la competencia exclusiva y excluyente de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires .

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Pero Marra Giménez sostuvo que el argumento de la CGT no es válido: como la demanda está dirigida hacia el Ejecutivo, la misma debe tratarse en el fuero Contencioso Administrativo, que aborda las causas contra el Estado nacional.

No obstante, el equipo jurídico de la CGT apelará la resolución de la magistrada. A su vez, sigue activa otra presentación hecha ante el fuero Laboral, que suspendió 82 artículos de la reforma.

En la Casa Rosada consideran al Laboral como un fuero tendencioso a favor de los trabajadores y en contra de los empresarios.

Por eso, el gobierno sumó sobre la hora al proyecto de reforma el traspaso de la Justicia Laboral a la ciudad de Buenos Aires, un distrito, a priori, más amigable con los intereses empresarios.

Aeronáuticos

Previamente, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) había anunciado que obtuvo una medida cautelar favorable en el marco del amparo que presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 contra distintos puntos de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.

El gremio indicó que la resolución judicial suspendió provisoriamente la vigencia de varios artículos de la ley Nº 27.802, al considerar que afectan derechos fundamentales de los trabajadores.

En el sindicato señalaron que la resolución representa un avance relevante en la discusión judicial abierta en torno a la norma y resaltaron que la presentación fue realizada en rechazo a aspectos centrales de la reforma.

La organización sostuvo también que la decisión judicial no sólo tiene impacto para el sector aeronáutico sino que constituye una señal para el conjunto del movimiento obrero.

En esa línea, presentó el fallo como un triunfo de la “lucha y la unidad” de los trabajadores y aseguró que continuará promoviendo acciones contra la reforma.