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Una imagen que vale más que mil palabras en la Argentina de Javier Milei

Un fotógrafo argentino obtuvo la distinción de World Press Photo por la imagen de la detención del sacerdote Jorge “Chueco” Romero durante una protesta de jubilados frente al Congreso

11 de abril 2026 · 14:53hs
a detención del cura Jorge “Chueco” Romero durante una protesta de jubilados.

a detención del cura Jorge “Chueco” Romero durante una protesta de jubilados.

La detención del sacerdote Jorge “Chueco” Romero durante una protesta de jubilados frente al Congreso, el 14 de mayo de 2025, quedó inmortalizada en una imagen que ahora obtuvo reconocimiento internacional. El fotógrafo argentino Tadeo Bourbon, colaborador de La Nación, fue distinguido por la organización World Press Photo (WPP) en la categoría de fotografía individual de la región sudamericana.

La imagen premiada, presentada bajo el título "La Argentina de Milei", retrata el momento en que efectivos policiales reducen al religioso en medio de una manifestación marcada por reclamos por pensiones y acceso a medicamentos. Según el jurado, la fotografía logra “capturar un momento decisivo” a través de una composición dinámica que enfatiza el contraste entre la fuerza policial y la vulnerabilidad del sacerdote.

Romero había intervenido para asistir al padre Francisco “Paco” Olveira, detenido minutos antes. Ambos integran el grupo Opción por los Pobres. La escena, de fuerte carga simbólica, fue valorada como una representación del conflicto social y de las tensiones en torno a las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.

En la edición 2025 del certamen participaron 3.747 fotógrafos de 141 países, con un total de 57.376 imágenes. En Sudamérica, Bourbon compartió el reconocimiento con el ecuatoriano Santiago Arcos y la brasileña Priscila Ribeiro.

Los premiados recibirán mil euros, una distinción honorífica y serán invitados a Ámsterdam, donde sus trabajos se exhibirán entre el 24 de abril y el 27 de septiembre en la iglesia De Nieuwe Kerk.

El trabajo de Piovano, nuevamente reconocido

Por su parte, el fotógrafo argentino Pablo Piovano fue galardonado en la categoría de proyecto a largo plazo por "El costo humano de los agrotóxicos", una investigación visual que documenta las consecuencias del uso de agroquímicos en comunidades rurales.

El trabajo, que ya había sido premiado en 2024, refuerza su impacto al visibilizar problemáticas de salud y ambientales persistentes en la región.

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