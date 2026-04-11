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Antes de su viaje a Israel, el presidente hablará frente a empresarios de Estados Unidos

Será en el marco de una nueva jornada de negocios organizada por la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina. Milei visitará el país hebreo entre el 19 y el 22 de abril

11 de abril 2026 · 15:33hs
La AmCham anunció que Milei compartirá su mirada sobre cómo avanzar hacia una Argentina federal en desarrollo.

Foto: Archivo / La Capital.

La AmCham anunció que Milei "compartirá su mirada sobre cómo avanzar hacia una Argentina federal en desarrollo".

Antes de su viaje a Israel, el presidente Javier Milei hablará frente a empresarios norteamericanos, en el marco de una nueva jornada de negocios organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

Será el martes próximo, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde el primer mandatario brindará un discurso durante la nueva edición del AmCham Summit, una jornada de negocios que reúne a empresarios, autoridades del sector público y representantes de la academia para dialogar sobre los ejes fundamentales que atraviesan al desarrollo del país.

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“El 14 de abril, el presidente de la Nación compartirá su mirada sobre cómo avanzar hacia una Argentina federal en desarrollo”, indicó AmCham.

Milei en Israel

Luego, Milei viajará a Israel, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de abril para participar en los actos por el Día de la Independencia de ese país.

Milei fue invitado a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, que está pautada para el 21 de abril.

Será la tercera visita oficial del jefe del Estado argentino a Israel, luego de sus estadías de principios de 2024 y de junio de 2025, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico de la gestión libertaria con el país hebreo y con Estados Unidos. De hecho, recientemente, el líder argentino se autocalificó como “el presidente más sionista del mundo”.

En tanto, medios de comunicación israelíes dan por hecho que Milei aprovechará el viaje para inaugurar la Embajada de la Argentina en Jerusalén, pero funcionarios de ese país resaltaron que el traslado de la sede diplomática “aún no está confirmado”.

Israel también invitó al presidente estadounidense, Donald Trump, al evento de encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la Paz, tras el alto el fuego alcanzado con Irán.

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