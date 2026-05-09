La Capital | Política | Miguel Lifschitz

Multitudinario homenaje a Miguel Lifschitz en Rosario, a cinco años de su fallecimiento

El Partido Socialista realizó un acto que contó con más de 300 asistentes, tanto de ese espacio como de otras vertientes políticas, para recordar al exgobernador

9 de mayo 2026 · 17:21hs
Dirigentes políticos del socialismo y de otros espacios participaron este sábado de un homenaje a Miguel Lifschitz. 

Dirigentes políticos del socialismo y de otros espacios participaron este sábado de un homenaje a Miguel Lifschitz. 

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Miguel Lifschitz, el Partido Socialista (PS) lo recordó en el Polo Tecnológico Rosario, un espacio con el que el exintendente de la ciudad y exgobernador de Santa Fe estuvo involucrado desde su creación a principios de este siglo, indicaron desde el espacio político.

Allí se dieron cita su esposa Clara García y dos de sus hijos (Federico y Yasmín), quienes estuvieron acompañados por el gobernador Maximiliano Pullaro; el intendente Pablo Javkin, una gran cantidad dirigentes locales y provinciales de distintas vertientes políticas, excompañeros de estudios, empresarios, dirigentes gremiales, integrantes de organizaciones sociales y miembros de sus equipos de trabajo, entre más de 300 asistentes.

En ese marco, García destacó: “El Polo es una de esas innovaciones que le hacen honor, como tantas otras, porque Miguel invitaba a extender los límites de lo posible, era un líder necesario, de esos que hoy no se ven. Fue un hombre adelantado a su época, que hablaba de infraestructura, de planeamiento estratégico, de innovación, de programas y proyectos que nadie imaginaba, pero con su trabajo diario fue abriendo caminos y logrando objetivos que parecían utopías”.

En ese marco, resaltó las pautas de funcionamiento que había establecido para su gabinete: “Fue un dirigente global, que trabajaba de sol a sol pensando en el bien común, buscando cambiar el mundo y creando un futuro eficiente. Su pérdida fue una tragedia colectiva y también para mí, porque no pasa un día en que su ausencia no lastime. Cinco años después, estamos cerca, incondicional y para siempre”.

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Pullaro recordó a Lifschitz

A su turno, Pullaro resaltó la multiplicidad de actores de la sociedad civil en el homenaje: “Cuando un político trasciende lo que representa y las ideas por las cuales pelea y defiende, realmente lo hacen inmenso. Lo hacen romper esa estructura de ser un político para transformarse en una figura, que ya no le pertenece exclusivamente al Partido Socialista ni tampoco al Frente Progresista, porque Miguel pasó a pertenecer a toda la sociedad santafesina por todo lo que dio”.

“Era un apasionado por lo que hacía y le dejaba su vida, era una persona que le dedicaba todo el día a esto y lo hacía con una pasión inmensa y con un conocimiento inmenso. Su partida fue triste e injusta, porque muchas personas en su lugar hubiesen buscado el atajo para encontrar la vacuna en ese momento. Sin embargo, él no se quiso saltar la fila. Incluso en ese momento sostuvo sus valores y por eso lo recordamos con mucha alegría al igual que toda la sociedad”, detalló el gobernador.

"Puso en agenda a la gente común"

Por su parte, el diputado provincial y secretario General del Partido Socialista de Santa Fe, Joaquín Blanco, sostuvo: “Miguel fue un político de la gente común y esto hay que ponerlo de relieve, en un momento en el cual la política se convirtió en cálculo, en especulación, en tacticismo, en redes sociales. Genuinamente, él se interesaba por lo que le pasaba a la persona común, a los docentes, al empresario, al sindicato. Y él gobernó y llevó su acción militante poniendo en agenda a la gente común”.

“También hay que rescatar que Miguel iba a los bordes, al norte, al sur, a los barrios. Fue el gobernador que recorrió todas las localidades de la provincia, y las caminó y escuchó. En un momento de tanta política de despacho, eso fue un gran valor. Construía con los diferentes, no desde el odio o el antagonismo, fue un hombre de fuertes convicciones, que convocaba a una causa común y en el camino unía a diferentes detrás de un destino y un proyecto. Cuánta necesidad tenemos hoy en Argentina ante la falta de líderes que convoquen a diferentes a construir un futuro mejor”, manifestó.

Federico Lisfchitz, actual concejal en Rosario, destacó que el verdadero legado de su padre "está en el recuerdo y en el cariño de muchísima gente que quizá no lo conoció pero que, a partir de alguna acción de gobierno, vio su vida un poco mejor. Seguirá trascendiendo en la medida que lo recordemos. Y aunque suene paradójico, en su ausencia lo siento muy presente en cada cariño, recuerdo y afecto que me hacen llegar los vecinos en los barrios”.

>> Leer más: Miguel Lifschitz: la política como el arte de cuidar

Previamente, el presidente del Polo Tecnológico Rosario, Federico Siri, contó: “Miguel fue uno de los partícipes de la creación del espacio, en el 2000, cuando era secretario General de la Municipalidad. Siempre estuvo presente acompañando su crecimiento, desde la primera oficina en calle Maipú, pasando por 2008 cuando, siendo intendente, viajó con empresarios a Sillicon Valley, llevándolos al corazón del crecimiento y la innovación, o en 2016 con la inauguración de la Zona i”.

El acto contó con la presencia de la presidenta del PS a nivel nacional, Mónica Fein; el exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti; el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; sus pares Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez); Pablo Corsalini (Pérez); Carlos Pighin (Alvear); Martín Gherardi (Pueblo Esther) e Iván Sánchez (Las Toscas).

También estuvieron el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, ministros del gabinete provincial, presidentes comunales y concejales, entre muchos otros funcionarios y personalidades.

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