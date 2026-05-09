Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación del parotidectomía bilateral

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica este sábado tras presentar una “buena evolución posoperatoria” luego de una parotidectomía bilateral , de acuerdo con el parte difundido por autoridades sanitarias.

“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta " a Kirchner, indicó el comunicado firmado por el director general del hospital donde permanecía internado, Roberto Martínez .

Asimismo, el parte señaló que el dirigente deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario” .

El cistoadenoma parotídeo es un tumor benigno que se desarrolla en las parótidas, las principales glándulas salivales ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas. El diagnóstico bilateral implica que la afección comprometía ambas glándulas.

El mensaje de Máximo Kirchner

Poco antes de la intervención, el diputado sostuvo que, si bien le hubiera gustado que su madre, la expresidenta Cristina Kirchner estuviera acompañándolo, él le sugirió “especialmente que no lo haga”, alegando que “no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso” judicial, mientras que el procedimiento no compromete su estado de salud.

Máximo también contó que la cirugía "la tenía programada hace un tiempo y que, por distintas razones, venía postergando”. El hospital, en tanto, comunicó que el diputado quedaría internado "para controles y seguimiento".