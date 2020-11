Alberto Fernández reconoció que "hace un tiempito" que no se encuentra con Cristina

“Si será el momento de que yo siga, sigo. Y si no sigo, no sigo. No es un problema, porque sino estoy pensando más en mi suerte que en la suerte del proyecto”, explicó Fernández, y aseguró que prefiere “generar un liderazgo racional”. “No creo en los personalismos, descreo de los personalismos. Lo que la política argentina necesita es que uno vaya detrás de un proyecto, no detrás de una persona”, enfatizó.

“El proyecto es lo que debemos nosotros revalorizar, que fue lo que tuvo Cristina en la cabeza el día que me dijo sé el candidato vos “, señaló Fernández,y agregó: “Si yo me voy a terminar enamorando de que el proyecto soy yo, entonces soy un estúpido. No, yo no soy el proyecto. Soy uno más del proyecto, que en esta instancia le ha tocado conducir el proyecto”.

“Cuando muchas veces me dicen plantate, hacé el albertismo , yo digo que no voy a hacer el albertismo ni me voy a plantar ante nadie. Voy a hacer lo que debo hacer, de acuerdo a mis convicciones”, advirtió.

Consultado sobre si hace mucho que no ve a Cristina, Fernández dijo: “Hace un tiempito, pero no hace mucho, no sé , qué se yo. Más o menos un mes. El problema es que están todos muy pendientes de mi vínculo con Cristina”. En el medio la vicepresidenta publicó una carta pública en la que lanzó una velada crítica a su gobierno.

No obstante, Fernández dejó en claro que eso no significa que Crisitna le haya quitado el aval. “¿Qué más muestra de apoyo tengo que pedirle yo a ella? Cristina me expresó su apoyo cuando dijo que yo iba a ser el candidato a presidente. ¿Qué mayor gesto ese?”, comentó confiado el primer mandatario.

.Fernández ratificó que va a “a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), de Alberto (Fernández), de (el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio) Massa”.

La herencia de Perón

“Hay que tratar de generar la cantidad de dirigentes que sean necesarios para tener de reemplazo. Yo creo que es uno de los problemas que tuvimos los peronistas que, desde que murió Perón, estamos buscando el reemplazo. No hay otro Perón, hay uno solo”, resaltó.

“Perón nace una vez al siglo y no va a ocurrir más. Entonces Perón que era mucho más inteligente que nosotros ¿Qué dijo? La organización vence al tiempo. Organizarse. Organizarse en un proyecto político donde los personalismos no existan”, afirmó.

“Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente. Si hay alguien que quiero entrañablemente y de quien me considero discípulo es Néstor Kirchner, pero no fue Perón”, destacó Fernández, quien reconoció que no piensa “en todo igual” a la vicepresidenta, pero advirtió: “Tendremos más puntos de acuerdos o de desacuerdos, pero lo que nunca debemos hacer es volver a tensionar las cosas al punto de que las cosas se quiebren”.

“El resultado de nuestra ruptura tiene una consecuencia que se llama Macri, y ya lo vivimos una vez. Nosotros no podemos, por la gente, darnos el lujo de hacer semejante cosa”, recordó, y agregó: “Todos estamos absolutamente convencidos de la importancia de la unidad. La importancia de la unidad también pasa por respetar las diferencias”.