River se ilusiona con sumar al plantel a uno de los rosarinos campeones del mundo

El club está dispuesto a iniciar sondeos por un delantero que le gusta al actual entrenador del primer equipo

Ángel Correa ya estuvo en el radar de River a fines de 2024, cuando el técnico era Marcelo Gallardo, y ahora también le interesa al Chacho Coudet.

Aunque todavía falta un tiempo para la apertura de un nuevo mercado de pases, ya hay clubes que están pensando en reforzar sus planteles a mitad de año, mientras se juegue el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y uno de ellos es River.

Según informan tanto medios argentinos como mexicanos, el equipo ahora conducido por Eduardo Coudet está interesado en Ángel Correa. El rosarino juega actualmente en Tigres después de un paso de una década por Atlético de Madrid, donde era un futbolista muy querido.

Si bien el Chacho Coudet tiene mucho interés en contar con Correa, la principal traba para el éxito de las negociaciones estará centrada en el contrato extenso (vence a fines de 2030) y muy oneroso (unos 9 millones de dólares por año).

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Marcelo Gallardo ya lo quiso

A fines de 2024, cuando volvió a River, Ángel Gallardo ya mostró interés en el extremo rosarino, aunque nunca hubo negociaciones oficiales para que viniera al Millonario. Al Muñeco le encantaba el delantero, aunque se quedó con las ganas de tenerlo en su equipo.

El rosarino jugó 41 partidos en Tigres, en los que convirtió 19 goles, dio siete asistencias y fue el goleador de la Leagues Cup durante el 2025, el torneo que enfrenta a clubes de la liga mexicana con los de la MLS.

Además de la complejidad que supone un posible pase a River, al Millonario podría surgirle un competidor fuerte que es nada más ni nada menos que el Inter Miami. Es que al entrenador Javier Mascherano le interesa contar con Correa y el poder económico del club donde juega Lionel Messi es mucho mayor que el de River.