Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes El joven, de 23 años, había sido visto por última vez cuando asistió a un cumpleaños en Zona 5. Encontraron el cuerpo cerca del Country Club 6 de abril 2026 · 19:22hs

El joven estaba desaparecido desde el viernes pasado.

El cuerpo de un joven que estaba desaparecido desde el viernes fue hallado este lunes en Funes. La víctima había sido vista por última vez en el barrio Zona 5 de esta localidad, cuando asistió a un cumpleaños.

Según trascendió, el cuerpo del joven fue encontrado en Tomás de La Torre 9 y Paysandú, cerca del arco Country Club de Funes. Por el hecho fue detenido un hombre, quien podría estar vinculado a la muerte del joven.

La víctima fue identificada como Ramiro Fabián Nast, de 23 años, quien faltaba a su casa desde el último viernes. Su madre denunció su desaparición el domingo y había comenzado una búsqueda en redes sociales para averiguar su paradero.

Tras la denuncia, los agentes comenzaron una intensa búsqueda por la ciudad hasta que esta tarde encontraron el cuerpo. El hecho se encuentra en investigación para determinar las causas y el móvil.

La fiscal se encuentra en el lugar, donde fue aprehendido Luis Fernando V., de 29 años, mientras se realizan entrevistas para determinar si hay más implicados en el caso.